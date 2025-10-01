Υπολογίστε την αύξηση στον μισθό σας – Πώς λειτουργεί η νέα εφαρμογή για τον υπολογισμό των φορολογικών οφελών

Από σήμερα, οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει τον γρήγορο υπολογισμό των οικονομικών ωφελημάτων από τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία εστιάζει στη στήριξη της μεσαίας τάξης και στην ενίσχυση του δημογραφικού.

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από υπολογιστές, tablets και κινητά στη διεύθυνση www.taxcalc2025.minfin.gr, δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα ούτε χρησιμοποιεί cookies, ενώ αναπτύχθηκε πλήρως από το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών και φιλοξενείται στο G-Cloud του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι χρήστες μπορούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να δουν τη μείωση φόρου που θα ισχύσει από το 2026, κάτι που για τους μισθωτούς μεταφράζεται σε άμεση αύξηση καθαρού μισθού, ενώ οι επαγγελματίες θα δουν τα οφέλη να εφαρμόζονται το 2027.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή

Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος:

Ο χρήστης εισάγει στοιχεία για τον ίδιο και, αν υπάρχει, για τον/τη σύζυγο:

Είδος απασχόλησης

Φορολογητέο εισόδημα

Αριθμός παιδιών

Έτος γέννησης

Με το πάτημα του κουμπιού «Υπολογισμός», η εφαρμογή εμφανίζει:

Το φορολογητέο εισόδημα

Τον φόρο πριν και μετά τις εκπτώσεις

Την έκπτωση φόρου ανάλογα με τον τύπο εισοδήματος

Το καθαρό ποσό που προκύπτει

Το ετήσιο όφελος για τον/τη φορολογούμενο, τον/τη σύζυγο και συνολικά για την οικογένεια

Επιπλέον, υπάρχει επιλογή «Ανάλυση», που δείχνει λεπτομερώς τον υπολογισμό φόρου και τις εκπτώσεις ανά κλιμάκιο, ανάλογα με τα παιδιά της οικογένειας.

Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου:

Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν το μηνιαίο μίσθωμα και η εφαρμογή υπολογίζει:

Το ετήσιο μίσθωμα

Τον φόρο για τα έτη 2025 και 2026

Τη διαφορά φόρου και την ποσοστιαία μείωση

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που προέκυψε από τα μέτρα της ΔΕΘ, η ΑΑΔΕ αναμένεται να δημιουργήσει μια δεύτερη εφαρμογή που θα αντλεί αυτόματα τα στοιχεία των πολιτών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισμούς.

