Yποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος: Ονειρο ήταν και πάει...

Το «αιώνιο» έργο της υποθαλάσσιας ζεύξης Σαλαμίνας – Περάματος φαίνεται να οδηγείται αθόρυβα προς το οριστικό του τέλος.

Η πρόσφατη λύση της σύμβασης με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο του διαγωνισμού αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα σε μια αλυσίδα ενεργειών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που δείχνουν πως το φιλόδοξο έργο των 450 εκατ. ευρώ εγκαταλείπεται οριστικά.

Παρότι το 2020 ξεκίνησαν να κινούνται κάποια γρανάζια για την αναβίωση του έργου, το οποίο έχει δημιουργήσει διαχρονικές εντάσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά και την έντονη αντίδραση των πορθμείων, το «μπλόκο» στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και η απουσία πόρων ναρκοθέτησαν την προσπάθεια.

Την ίδια στιγμή, οι σημερινές ανάγκες της πρωτεύουσας για νέα έργα που θα δώσουν ανάσα στο κυκλοφοριακό χάος, έχουν ανατρέψει τις προτεραιότητες.

Η υποθαλάσσια ζεύξη της Σαλαμίνας επανασχεδιάστηκε το 2012, δυο δεκαετίες δηλαδή μετά τον αρχικό της σχεδιασμό, και ήδη από τότε υπάρχει ένα κενό δεκατριών ετών.

Στο ενδιάμεσο, ο διαγωνισμός για την 35ετή παραχώρηση της κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης της υποθαλάσσιας σήραγγας, που δημοπρατήθηκε το 2016, έχει παγώσει.

Μάλιστα, στην απόφαση λύσης της σύμβασης με τη «ΛΑΜΔΑ Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι», που είχε υπογραφεί στις 26/7/2016, για πρώτη φορά αναφέρεται τόσο ανοιχτά ότι «δεν υπάρχει ενεργή διαγωνιστική διαδικασία για το έργο για διάστημα πλέον των 5 ετών και δεν έχει ζητηθεί η συνδρομή του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου στην προετοιμασία αυτής».

Πριν ενάμιση χρόνο, όταν λύθηκε η σύμβαση με τον νομικό σύμβουλο για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης παραχώρησης, η αιτιολόγηση ήταν πιο ήπια, αναγνωρίζοντας μόνο πως δεν υπήρχε πρόοδος στις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Βέβαια, παρά την ομολογούμενη πλέον ακινησία τουλάχιστον μίας πενταετίας, τα έτη 2021-2022 υπήρξαν νέες συμβάσεις με συμβούλους για την ωρίμανση του έργου ή και παρατάσεις επί παρατάσεων για τους συμβούλους που προϋπήρχαν. Εντωμεταξύ, αν και η διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2021, καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί και η περιβαλλοντική αδειοδότηση βρίσκεται στον αέρα.

Από το καλοκαίρι, έχουν υπάρξει σειρά αποφάσεις του δημοσίου που επί της ουσίας κλείνουν τον κύκλο του διαγωνισμού, ο οποίος άνοιξε πριν εννέα χρόνια, χωρίς μελετητική ωριμότητα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών παρέλαβαν τις συμβάσεις των συμβούλων για την κτηματογράφηση, την τεχνική υποδομή, τις λιμενικές υποδομές και τη συγκοινωνιακή και υδραυλική υποδομή, με ορισμένα παραδοτέα όμως αδύνατον να υλοποιηθούν.

Σύμφωνα δε με όσα αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις, «καθώς δεν έχουν ακόμη εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι (ενώ η ΜΠΕ έχει συνταχθεί από το 2021 και έχει προωθηθεί για αδειοδότηση), δεν μπορεί να συνεχίσει η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης».

Καθώς το δημόσιο δυσκολεύεται να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την επέκταση της Γραμμής 2 του μετρό προς Ίλιον, αξίας 682 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) ή για την αστική σήραγγα Ηλιούπολης, εκτιμώμενου κόστους ως 500 εκατ. ευρώ, που θα αποσυμφορήσει την κίνηση προς τα νότια προάστια, η υλοποίηση της ζεύξης Σαλαμίνας – Περάματος δεν βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα.

Θυμίζεται ότι στην αρχική φάση του διαγωνισμού, ενδιαφέρον για το έργο είχαν εκδηλώσει -μετά από έξι παρατάσεις- οι: ΜΕΤΚΑ, ΤΕΡΝΑ, VINCI Concessions – VINCI Highways -ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Αλλά όλα πάγωσαν, με τη φήμη του έργου να στοιχειώνει έκτοτε και όσες προκηρύξεις έχουν γίνει με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Πηγή edolio5.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



