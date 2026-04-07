Υπόθεση Αμαλιάδας: Ενώπιον της Ανακρίτριας σήμερα η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Ενώπιον της Ανακρίτριας Αμαλιάδας οδηγείται η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ήδη κρατείται στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, προκειμένου να απολογηθεί για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2024.

Η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει το πανελλήνιο, καθώς οι αρχές ερευνούν συνολικά τις συνθήκες θανάτου τεσσάρων παιδιών που βρίσκονταν υπό την παρουσία ή τη φροντίδα της 25χρονης.

Η 25χρονη αντιμετωπίζει πλέον τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η ποινική δίωξη ασκήθηκε μετά το πόρισμα της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής ιατροδικαστών, το οποίο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του 15 μηνών Παναγιωτάκη προκλήθηκε από ασφυξία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα ευρήματα των ειδικών «δείχνουν» εγκληματική ενέργεια, ανατρέποντας τα αρχικά σενάρια για παθολογικά αίτια.

Η κατηγορούμενη, κατά τη μεταγωγή της από τον Κορυδαλλό, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία μέσω του δικηγόρου της, Νίκου Αλεξανδρή. Η πλευρά της υπεράσπισης τονίζει την ανάγκη μελέτης των νέων στοιχείων της δικογραφίας που οδήγησαν στην άσκηση της δίωξης.

«Η εντολέας μου επιμένει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού», δήλωσε ο κ. Αλεξανδρής, επισημαίνοντας ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου δεν προτίθεται να αλλάξει την αρχική της εκδοχή για τα γεγονότα.

