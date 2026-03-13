Υπόθεση δολοφονίας 92χρονου στα Εξάρχεια: Συνελήφθη 38χρονη ως συνεργός

Η 38χρονη φέρεται να είχε ρόλο συνεργού στην υπόθεση της δολοφονίας του 92χρονου στα Εξάρχεια, με βασική κατηγορούμενη την 33χρονη οικιακή βοηθό.

13 Μαρ. 2026 15:11
Pelop News

Σε νέα σύλληψη για την άγρια δολοφονία 92χρονου, που είχε συγκλονίσει τα Εξάρχεια τον Αύγουστο του 2017, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Πρόκειται για μία 38χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι είχε ρόλο συνεργού της 33χρονης οικιακής βοηθού, η οποία έχει ήδη συλληφθεί και θεωρείται η βασική κατηγορούμενη στην υπόθεση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της έρευνας που άνοιξε μετά από καταγγελία εργοδότη της 33χρονης. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, ο άνδρας ανέφερε στις αρχές ότι η γυναίκα του είχε αφαιρέσει τρεις πλάκες χρυσού.

Από την έρευνα που ακολούθησε και την ανάλυση γενετικού υλικού προέκυψε, σύμφωνα με τις αρχές, η εμπλοκή της 33χρονης στη δολοφονία του 92χρονου, οδηγώντας σταδιακά στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Πώς είχε εντοπιστεί ο 92χρονος

Ο ηλικιωμένος, που διέμενε στα Εξάρχεια, είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο υπνοδωμάτιό του τον Αύγουστο του 2017. Τον είχε εντοπίσει η ανιψιά του λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Ο 92χρονος ήταν δεμένος πισθάγκωνα με υφασμάτινη ζώνη, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στο κεφάλι του είχαν τοποθετηθεί μαξιλάρια, ένα παντελόνι και άλλα κομμάτια υφάσματος. Σε μικρή απόσταση από τη σορό είχε εντοπιστεί και ένα μαχαίρι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα δεν έφερε εμφανή ίχνη κακοποίησης, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα γύρω από όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

