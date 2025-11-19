Υπόθεση Γρίβα: Ελεύθερος ο τηλεφωνητής του 100 μετά την απολογία – Στο κάδρο η επίμαχη φράση

Στον ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης που μίλησε με την Κυριακή Γρίβα στο τηλεφώνημα των τελευταίων της στιγμών. Κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, καθώς φέρεται να μην ανταποκρίθηκε επαρκώς στο αίτημα της 28χρονης για άμεση αστυνομική συνδρομή, ενώ σε λίγα λεπτά ακολούθησε η δολοφονία της από τον πρώην σύντροφό της.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της αστυνομικού αξιωματικού υπηρεσίας που βρισκόταν στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων τη νύχτα της 1ης Απριλίου 2024, σειρά είχε σήμερα (19/11/2025) ο αστυνομικός – τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης, ο οποίος δέχθηκε το κρίσιμο τηλεφώνημα της Κυριακής Γρίβα λίγο πριν δολοφονηθεί από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της.

Ο συγκεκριμένος αστυνομικός βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας κατακραυγής μετά τη δημοσιοποίηση του ηχητικού του 100, όπου η 28χρονη ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων, φοβούμενη για τη ζωή της. Η απάντηση του αστυνομικού – «τα περιπολικά δεν είναι ταξί» – προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για τον τρόπο διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Ο τηλεφωνητής κατηγορείται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Στην απολογία του υποστήριξε ότι η φράση ήταν «άστοχη», αλλά επέμεινε ότι τήρησε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και ενήργησε όπως όριζε η υπηρεσία του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο την εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα.

Επόμενος στη διαδικασία είναι ο σκοπός που βρισκόταν στο κουβούκλιο του ΑΤ το μοιραίο βράδυ και αναμένεται να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος τηλεφωνητής έχει ήδη αποπεμφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. λόγω αμετάκλητης καταδίκης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εμπλοκή σε άλλη υπόθεση, στοιχείο που έχει προκαλέσει περαιτέρω ερωτήματα για τις κρίσιμες υπηρεσιακές τοποθετήσεις της συγκεκριμένης νύχτας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



