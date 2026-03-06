Υπόθεση Ιωάννας Τούνη: Δικηγόρος κατηγορουμένων μιλά για δεύτερο βίντεο – «Μας εστάλη μέσω email»

Σε νέα αποκάλυψη για την υπόθεση revenge porn με επίκεντρο την Ιωάννα Τούνη προχώρησε ο δικηγόρος των κατηγορουμένων, Κωνσταντίνος Τσάκος, υποστηρίζοντας ότι στην κατοχή τους έχει φτάσει και δεύτερο βίντεο με πρωταγωνίστρια την influencer και επιχειρηματία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα, ο κ. Τσάκος ανέφερε ότι το συγκεκριμένο υλικό εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίγο πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι η δίκη έχει διακοπεί και θα συνεχιστεί στις 27 Μαρτίου, ενώ απομένει να εξεταστεί ακόμη ένας μάρτυρας πριν η διαδικασία περάσει στο στάδιο των εγγράφων.

«Η δίκη έχει διακοπεί για τη δικάσιμο της 27ης Μαρτίου. Υπολείπεται να εξεταστεί ακόμη ένας μάρτυρας και μετά είμαστε στο στάδιο των εγγράφων, όπου -μεταξύ άλλων- θα επιδειχθεί και το επίμαχο βίντεο», ανέφερε ο δικηγόρος.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι επιμένουν στην αθωότητά τους, σημειώνοντας ότι όταν κυκλοφόρησε το αρχικό βιντεοληπτικό υλικό, ένας από τους εντολείς του προσέφυγε άμεσα στις αρχές.

«Όταν κυκλοφόρησε αυτό το υλικό και ο πελάτης μου διαπίστωσε, μέσω εκατοντάδων μηνυμάτων που έλαβε, ότι υπάρχει βίντεο με αυτόν να εμφανίζεται σε σκηνή ερωτικού περιεχομένου, την επόμενη ημέρα πήγε μόνος του στην αστυνομία και κατέθεσε μήνυση, καθώς θιγόταν βάναυσα από το συγκεκριμένο υλικό. Την επόμενη μέρα κατέθεσε μήνυση και η κυρία Τούνη», είπε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά σε δεύτερο βίντεο

Ο κ. Τσάκος ανέφερε επίσης ότι λίγο πριν από τη δικάσιμο της 20ής Φεβρουαρίου εστάλη email προς τη δικηγόρο της υπεράσπισης με δεύτερο βίντεο διάρκειας περίπου ενάμιση λεπτού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το υλικό παραδόθηκε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ωστόσο η ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία εστάλη φέρεται να είναι μη ανιχνεύσιμη.

«Παραμονή της 20ής Φεβρουαρίου εστάλη ένα email στην κυρία Πανουσάκη με άλλο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η κυρία Τούνη. Το πρόσωπο του άνδρα που συμμετέχει δεν φαίνεται. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την οποία εστάλη είναι μη ανιχνεύσιμη», ανέφερε.

Όπως είπε, το γεγονός αυτό γνωστοποιήθηκε στο δικαστήριο κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ ενημερώθηκε και η άλλη πλευρά ότι το υλικό βρίσκεται στη διάθεσή τους εφόσον ζητηθεί.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει υπάρξει σχετική ανταπόκριση από την πλευρά της καταγγέλλουσας.





