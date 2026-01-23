Υπόθεση Κολωνού: Αναβολή της δίκης για τον Νοέμβριο του 2026 – Απουσία Μίχου από το Εφετείο

Για τις 16 Νοεμβρίου 2026 μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό, μετά από αιτήματα συνηγόρων υπεράσπισης, με τον βασικό κατηγορούμενο να απουσιάζει από το ακροατήριο.

23 Ιαν. 2026 13:16
Pelop News

Αναβολή για τον Νοέμβριο του 2026 πήρε η εκδίκαση στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της υπόθεσης βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό, μία από τις πιο συγκλονιστικές ποινικές υποθέσεις των τελευταίων ετών.

Στο εδώλιο βρέθηκαν 13 από τους συνολικά 19 καταδικασθέντες σε πρώτο βαθμό, ωστόσο απουσίαζε ο βασικός κατηγορούμενος Ηλίας Μίχος, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 27 χρόνια φυλάκισης. Ο 56χρονος, με γραπτή δήλωσή του στο δικαστήριο, γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμούσε τη μεταγωγή του από τις φυλακές Γρεβενών όπου κρατείται.

Παρόντες κατηγορούμενοι και νέα δίκη για τη μητέρα

Στη δικαστική αίθουσα οδηγήθηκε ο αποκαλούμενος «Μιχάλης», στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση και έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε συνολική ποινή κάθειρξης 18 ετών, καθώς και η μητέρα της 12χρονης. Η τελευταία θα δικαστεί εκ νέου μετά την έφεση που άσκησε η εισαγγελία κατά της πρωτόδικης αθωωτικής απόφασης για την κατηγορία της μαστροπείας.

Η πλειονότητα των καταδικασμένων ως «πελάτες» της ανήλικης, που είχαν καταδικαστεί σε ποινές από 13 μήνες έως 7 χρόνια κάθειρξης, εμφανίστηκαν στο δικαστήριο για να δώσουν εξηγήσεις, ενώ παραμένουν ελεύθεροι ενόψει της εκδίκασης της έφεσης, καθώς είχαν γίνει δεκτά τα αιτήματα αναστολής.

Απόφαση για αναβολή

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, υποβλήθηκαν αιτήματα αναβολής και διακοπής της δίκης λόγω κωλυμάτων συνηγόρων υπεράσπισης. Τελικά, το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης για τις 16 Νοεμβρίου 2026, παρά την εισαγγελική πρόταση για διακοπή της διαδικασίας.

Η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί και πάλι κεκλεισμένων των θυρών, όπως και στον πρώτο βαθμό, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της υπόθεσης και της προστασίας της ανήλικης.

Ένταση έξω από το Εφετείο

Μετά την απόφαση αναβολής, συγκεντρωμένοι έξω από το Εφετείο κινήθηκαν απειλητικά εναντίον ενός κατηγορούμενου, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί περαιτέρω η ένταση.

