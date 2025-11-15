Υπόθεση Λάλα: Για απαγωγή επιχειρηματία είχε κατηγορηθεί ένας από τους συλληφθέντες για τη δολοφονία του 42χρονου

Ακόμη και εμπλοκή σε απαγωγή έχει ο βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Συνελήφθησαν οι δολοφόνοι του Γιάννη Λάλα!

Ο άνδρας που μαζί με άλλα τρία άτομα συνελήφθησαν για τη δολοφονία στην Αράχωβα, αποφυλακίστηκε πριν από 10 μήνες καθώς είχε κατηγορηθεί για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση στις 29 Δεκεμβρίου 2021, καθώς είχαν ζητήσει λύτρα 1 εκατομμύριο ευρώ.

Όσον αφορά στους υπόλοιπους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 42χρονου, πρόκειται για έναν 28χρονο, γνωστό στην αστυνομία και δύο ακόμα 21 και 22 ετών που δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια σειρά από βίντεο με πρώτο αυτό στο οποίο καίγεται το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στη δολοφονία, είναι αυτό που τους πρόδωσε ενώ στα σπίτια που έκαναν έφοδο οι αστυνομικοί σε Καβάλα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα βρέθηκαν πέντε όπλα και περίπου 100.000 ευρώ.

Στους αστυνομικούς οι τέσσερις συλληφθέντες κρατούν αρνητική στάση, αρνούνται τα πάντα και υποστηρίζουν πως ό,τι έχουν να πουν θα το πουν στον ανακριτή.

Εκτός από τους τέσσερις συλληφθέντες, οι Αρχές έχουν κατασχέσει 5 όπλα, αλλά και χρηματικό ποσό που εκτιμάται ότι προέρχεται από το «συμβόλαιο θανάτου» που εκτέλεσαν με θύμα τον 42χρονο.

Από νωρίς το πρωί σήμερα (15/11/2025) ανακρίνονται από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ αύριο, Κυριακή, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Τέλος, να σημειωθεί ότι κανένας απ’ τους τέσσερις δεν φαίνεται να είχε συμμετοχή στην αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον περασμένο Μάιο στη βορειοανατολική Αττική.

