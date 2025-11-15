Συνελήφθησαν οι δολοφόνοι του Γιάννη Λάλα!

Συνολικά τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σήμερα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Το θύμα βρισκόταν στην Αράχωβα την ώρα της δολοφονίας (την 1η Νοεμβρίου) και δολοφονήθηκε ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε.

Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα και εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και είχαν καλή γνώση του χώρου αλλά και του ξενοδοχείου.

Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά κρίθηκε αθώος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.

