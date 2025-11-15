Συνελήφθησαν οι δολοφόνοι του Γιάννη Λάλα!

Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα και εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος

Συνελήφθησαν οι δολοφόνοι του Γιάννη Λάλα!
15 Νοέ. 2025 12:15
Pelop News

Συνολικά τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σήμερα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Το θύμα βρισκόταν στην Αράχωβα την ώρα της δολοφονίας (την 1η Νοεμβρίου) και δολοφονήθηκε ενώ ήταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε.

Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα και εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και είχαν καλή γνώση του χώρου αλλά και του ξενοδοχείου.

Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά κρίθηκε αθώος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:34 Πούτιν: Διατηρούσε κρυφή σχέση με διαγωνιζόμενη καλλιστείων όταν έλειπε η Καμπάεβα
13:22 «Θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε», ποια ήταν η γνωστή δημοσιογράφος που συνελήφθη σε έλεγχο αλκοτέστ;
13:11 Κρίσιμες μάχες για ΑΟ Αιγιαλέων, Ολυμπιάδα και Ερμή
13:03 Πάτρα: Ποινή κάθειρξης 6 ετών για εγκατάλειψη νεογέννητων κουταβιών, το διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ!
12:53 Ναρκωτικά και ρευματοκλοπή στην Πάτρα, παραπήγματα στην Ηλεία
12:43 «Σε ένα μήνα θα πάρεις το πενηντάρι πίσω», πώς έστησαν την κομπίνα και εξαπάτησαν τον Μαρτίκα, αποκαλυπτικές συνομιλίες
12:36 Η δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο δεν είναι διαπραγματεύσιμη
12:25 «Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν», άγριος ξυλοδαρμός 13χρονης για τα…μάτια ενός αγοριού!
12:15 Συνελήφθησαν οι δολοφόνοι του Γιάννη Λάλα!
12:10 Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Αστέρα Τέμενης
12:00 «Κάνει τα “στραβά μάτια” ο Δήμος»
11:53 Παλιατζής: Ραντεβού διαδικτυακά, εκσυγχρόνισαν το επάγγελμα και το εισήγαγαν στη νέα εποχή
11:42 Δράση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη,ΦΩΤΟ
11:31 Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ
11:20 Πελετίδης: «Με εμφανίζει να στήριξα την απόφαση της ΚΕΔΕ, παρότι δεν ήμουν παρών στην ψηφοφορία»
11:10 «Με απείλησαν για τη ζωή μου. Δε φοβάμαι τίποτα, ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ» ανατριχιαστικές αποκαλύψεις Μαρτίκα
11:00 Οδηγός στα 41 του χρόνια «έσβησε» στο τιμόνι!
10:51 Μουζακίτης: European Golden Boy Web για το 2025!
10:41 Νεκρός 42χρονος αναβάτης σε σύγκρουση μηχανής με φορτηγό, ΦΩΤΟ
10:31 Το σπάνιο σύνδρομο Alagille και η κραυγή της μητέρας του 18χρονου Μάριου για να σωθεί το παλικαράκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ