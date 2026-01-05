Υπόθεση Μαδούρο: Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τη στρατιωτική επίθεση

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του Reuters

Υπόθεση Μαδούρο: Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τη στρατιωτική επίθεση
05 Ιαν. 2026 22:35
Pelop News

Ένας στους τρεις Αμερικανούς επιδοκιμάζει την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του Reuters.

Μαδούρο: «Είμαι αθώος, δεν είμαι ένοχος. Είμαι έντιμος άνθρωπος», ΒΙΝΤΕΟ

Όπως προκύπτει από την ίδια δημοσκόπηση, το 72% των Αμερικανών δεν κρύβει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο παρατεταμένης εμπλοκής της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα, μετά και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος δικάζεται στις ΗΠΑ για «ναρκοτρομοκρατία».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διήμερης δημοσκόπησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (05.01.2026), το 65% των Ρεπουμπλικάνων τάχθηκε υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, παράλληλα με το 11% των Δημοκρατικών και το 23% όσων δήλωσαν ανεξάρτητοι.

Τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αιματηρή επιδρομή στο Καράκας, αιχμαλωτίζοντας τον Νικολάς Μαδούρο και μεταφέροντάς τον στις ΗΠΑ, προκειμένου να δικαστεί κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών.

Η δημοσκόπηση έδειξε σημαντική υποστήριξη στους κόλπους των Ρεπουμπλικάνων για μία εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η οποία περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες. Το 43% των Ρεπουμπλικάνων συμφώνησε με τη δήλωση ότι «οι ΗΠΑ θα πρέπει να ακολουθούν πολιτική κυριαρχίας στις υποθέσεις στο Δυτικό Ημισφαίριο», ενώ 19% εξέφρασε την αντίθεσή του. Οι υπόλοιποι είτε δεν εξέφρασαν άποψη είτε εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί.

Στην ίδια δημοσκόπηση, στην οποία συμμετείχαν διαδικτυακά 1.248 Αμερικανοί, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ ανήλθε στο 42% – στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο -, καταγράφοντας άνοδο τριών μονάδων σε σύγκριση με δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±3%.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Γιατί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να στεριώσει προπονητής μετά τον Άλεξ Φέργκιουσον;
23:21 Ποια συμπτώματα (μας) προειδοποιούν εβδομάδες νωρίτερα για το έμφραγμα
23:07 Το θρίλερ με τα νεκρά αδέλφια στη Ναύπακτο, οι ισχυρισμοί της οικιακής βοηθού που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος
22:54 Το «φτάνει πια» της Γροιλανδίας μετά τις συνεχείς απειλές Τραμπ για προσάρτηση στις ΗΠΑ
22:45 Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος
22:35 Υπόθεση Μαδούρο: Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τη στρατιωτική επίθεση
22:25 Wall Street: Οι προβλέψεις 30 μεγάλων οίκων για την οικονομία το 2026
22:13 Δύο μέλη της σπείρας «Ροζ Πάνθηρες» συνελήφθησαν σε Βουλγαρία, Κροατία, έκλεψαν 580.000 ευρώ!
22:01 Επιτήδειοι στη Θεσσαλονίκη έπεισαν ηλικιωμένο να τους δώσει 370 χρυσές λίρες υποστηρίζοντας ότι απήγαγαν τον γιο του!
21:51 Ισπανία: 37χρονος πέθανε από ναρκωτικά και αλκοόλ σε απευθείας μετάδοση!
21:39 Πάτρα: Οι αγρότες προχωρούν σε αποκλεισμούς κομβικών σημείων Πέμπτη και Παρασκευή
21:30 Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γιώργου Παπαδάκη, το τελευταίο «αντίο»
21:20 Μαδούρο: «Είμαι αθώος, δεν είμαι ένοχος. Είμαι έντιμος άνθρωπος», ΒΙΝΤΕΟ
21:11 Χωρίς κόσμο το παιχνίδι Ηλυσιακός-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
21:00 «Άρχισε να μου κάνει χειρονομίες στο στήθος, στους μηρούς και στους γλουτούς. Τον έσπρωξα και άρχισα να τρέχω»
20:49 Τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού! ΒΙΝΤΕΟ
20:39 «Γελάω με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Euroleague στο ΟΑΚΑ», νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου
20:28 «Θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας», η Μενεγάκη για τον Γιώργο Παπαδάκη, ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Πάτρα: «Ανθρωποκτονία και συμπλοκή»! Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή για τον θάνατο Μπασιλάρη
20:00 Ελλάδα: Ζήτησε πλήρη σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, του διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ