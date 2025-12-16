Υπόθεση-μαμούθ κοκαΐνης: Προθεσμία για απολογία έλαβαν ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι συγκατηγορούμενοί του

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των πέντε συλληφθέντων για τη μεγάλη υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης, με τον φερόμενο ως «Έλληνα Εσκομπάρ» να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Υπόθεση-μαμούθ κοκαΐνης: Προθεσμία για απολογία έλαβαν ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι συγκατηγορούμενοί του
16 Δεκ. 2025 14:52
Pelop News

Περισσότερες από πέντε ώρες παρέμειναν στα γραφεία της Εισαγγελίας Πειραιά ο αποκαλούμενος «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι τέσσερις συγκατηγορούμενοί του, στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης διακίνησης κοκαΐνης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη.

Οι πέντε κατηγορούμενοι εξήλθαν από το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά λίγο μετά τις 14:15, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο άνδρας που οι Αρχές φέρονται να θεωρούν «εγκέφαλο» της υπόθεσης και στον οποίο έχει αποδοθεί το προσωνύμιο «Έλληνας Εσκομπάρ», λόγω της πολυετούς εμπλοκής του σε υποθέσεις διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση αφορά ναρκόπλοιο – αλιευτικό ελληνικών συμφερόντων με πολωνική σημαία – το οποίο απέπλευσε από τη Νέα Μηχανιώνα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη Λατινική Αμερική. Εκεί φέρεται να φορτώθηκε με τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και ξεκίνησε το ταξίδι επιστροφής προς την Ευρώπη, με άγνωστο τελικό προορισμό.

Η πορεία του σκάφους διακόπηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανοιχτά της Βενεζουέλας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της αμερικανικής DEA και της ελληνικής Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Το αλιευτικό ρυμουλκήθηκε και έχει καταπλεύσει σε λιμάνι της Μαρτινίκας, όπου αναμένεται η ακριβής καταμέτρηση του φορτίου, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τους τέσσερις τόνους κοκαΐνης.

Όσον αφορά τον φερόμενο ως «Έλληνα Εσκομπάρ», σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γιο αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε τη δράση του στον χώρο της νύχτας ως πορτιέρης σε κατάστημα της Λεωφόρου Συγγρού. Στη συνέχεια απέκτησε ναυτικό δελτίο και εργάστηκε σε σκάφη που εμπλέκονταν σε λαθρεμπόριο τσιγάρων προς την Ιταλία και την Αλβανία.

Από το 1999 έως σήμερα, το όνομά του έχει περιληφθεί σε περισσότερες από δέκα δικογραφίες που αφορούν διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης προερχόμενης από τη Λατινική Αμερική. Παράλληλα, στο παρελθόν φέρεται να είχε δραστηριοποιηθεί και στον χώρο του ποδοσφαίρου, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση τοπικής ομάδας.

Πριν από τη σύλληψή του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε επιχειρηματική δραστηριότητα στην Πιερία, όπου φέρεται να διατηρούσε τρεις ξενοδοχειακές μονάδες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:33 Κυψέλη: Κακουργηματικη δίωξη στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της
16:24 Χαλάνδρι: Δίωξη για πλημμέλημα στον γιο του Κατρίνη και τον φίλο του – Αφέθηκαν ελεύθεροι
16:15 Πάτρα: Νεκρή 69χρονη γυναίκα στο σπίτι της στα Μποζαΐτικα
16:12 Σοφία Μουτίδου μετά τον τσακωμό με τον Αχιλλέα Μπέο: Μου στέλνει ο κόσμος ότι με διασύρουν στα κανάλια
16:04 Διήμερο ενημερωτικών ημερίδων: «Από το Σχολείο στην Κοινωνία: Ο κύκλος της βίας και οι δρόμοι της πρόληψης» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:01 Η γυναικεία μορφή ως εσωτερικό τοπίο: Η έκθεση «morphe» του Νικόλα Γερασιμόπουλου στο Ciel
15:48 Παρασκευαΐδης κατά ηγεσίας ΠΑΣΟΚ: «Ο Δουδωνής έρχεται αλεξιπτωτιστής γιατί τον θέλει ο πρόεδρος»
15:40 Σάλος σε λύκειο στο Αιγάλεω: Μαθητές κατήγγειλαν πως καθηγήτρια τους έβαλε να δουν επεισόδιο του Black Mirror
15:32 Δικαστική νίκη του Εμπαπέ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν: Τεράστιο το πόσο που πρέπει να πληρωθεί
15:24 Ο διπλωματικός εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα ήρθε στην Πάτρα
15:23 Ο Παναθηναϊκός Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα με δώρο βιβλίο του Ολυμπιακού!
15:16 Εξιχνιάστηκαν κλοπές σε 15 μηχανήματα παιδικών παιχνιδιών στο Αίγιο
15:08 Καύση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών
15:00 Πρωτοποριακό πρόγραμμα εφαρμόζει το ΠΓΝΠ: Νοσηλεία στο σπίτι – Ξεκινάει πνευμονολογική φροντίδα για 120 ασθενείς
14:56 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και η μητέρα του φερόμενου αρχηγού
14:52 Υπόθεση-μαμούθ κοκαΐνης: Προθεσμία για απολογία έλαβαν ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι συγκατηγορούμενοί του
14:49 Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Ερευνάται αυτοκτονία νεαρού για πιθανή σύνδεση με την υπόθεση
14:46 Πάτρα: Κυκλοφορούσαν μέρα μεσημέρι με ναρκωτικά – Τους έπιασαν σε έλεγχο
14:40 Δημοσκόπηση GPO: Πλειοψηφία υπέρ πρόωρων εκλογών το 2026 – Αλλάζει το κλίμα στο εκλογικό σώμα
14:37 Επιμελητήριο Αχαΐας – Παπαχριστόπουλος: «Η στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι αναγκαιότητα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ