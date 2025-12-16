Υπόθεση-μαμούθ κοκαΐνης: Προθεσμία για απολογία έλαβαν ο «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι συγκατηγορούμενοί του

Περισσότερες από πέντε ώρες παρέμειναν στα γραφεία της Εισαγγελίας Πειραιά ο αποκαλούμενος «Έλληνας Εσκομπάρ» και οι τέσσερις συγκατηγορούμενοί του, στο πλαίσιο της μεγάλης υπόθεσης διακίνησης κοκαΐνης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη.

Οι πέντε κατηγορούμενοι εξήλθαν από το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά λίγο μετά τις 14:15, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο άνδρας που οι Αρχές φέρονται να θεωρούν «εγκέφαλο» της υπόθεσης και στον οποίο έχει αποδοθεί το προσωνύμιο «Έλληνας Εσκομπάρ», λόγω της πολυετούς εμπλοκής του σε υποθέσεις διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η υπόθεση αφορά ναρκόπλοιο – αλιευτικό ελληνικών συμφερόντων με πολωνική σημαία – το οποίο απέπλευσε από τη Νέα Μηχανιώνα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη Λατινική Αμερική. Εκεί φέρεται να φορτώθηκε με τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και ξεκίνησε το ταξίδι επιστροφής προς την Ευρώπη, με άγνωστο τελικό προορισμό.

Η πορεία του σκάφους διακόπηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανοιχτά της Βενεζουέλας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της αμερικανικής DEA και της ελληνικής Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού. Το αλιευτικό ρυμουλκήθηκε και έχει καταπλεύσει σε λιμάνι της Μαρτινίκας, όπου αναμένεται η ακριβής καταμέτρηση του φορτίου, το οποίο εκτιμάται ότι ξεπερνά τους τέσσερις τόνους κοκαΐνης.

Όσον αφορά τον φερόμενο ως «Έλληνα Εσκομπάρ», σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γιο αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε τη δράση του στον χώρο της νύχτας ως πορτιέρης σε κατάστημα της Λεωφόρου Συγγρού. Στη συνέχεια απέκτησε ναυτικό δελτίο και εργάστηκε σε σκάφη που εμπλέκονταν σε λαθρεμπόριο τσιγάρων προς την Ιταλία και την Αλβανία.

Από το 1999 έως σήμερα, το όνομά του έχει περιληφθεί σε περισσότερες από δέκα δικογραφίες που αφορούν διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης προερχόμενης από τη Λατινική Αμερική. Παράλληλα, στο παρελθόν φέρεται να είχε δραστηριοποιηθεί και στον χώρο του ποδοσφαίρου, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση τοπικής ομάδας.

Πριν από τη σύλληψή του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε επιχειρηματική δραστηριότητα στην Πιερία, όπου φέρεται να διατηρούσε τρεις ξενοδοχειακές μονάδες.

