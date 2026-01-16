Υπόθεση Μαζωνάκη: «Θα υπάρξει νομική απάντηση – Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε» λέει ο δικηγόρος του

Στη μήνυση που έχει καταθέσει ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος σε βάρος του Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε ο νομικός εκπρόσωπος του τελευταίου, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στην εκπομπή Το Πρωινό με τον Γιώργος Λιάγκας.

Απαντώντας στο ερώτημα αν θα υπάρξει νομική αντίδραση από την πλευρά του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Λυκούδης ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι αναμένεται η επίσημη κλήση από τις δικαστικές αρχές. «Είναι βέβαιον, είναι προφανές. Απλώς αναμένουμε να μας καλέσει η εισαγγελία για να λάβουμε το περιεχόμενο της μήνυσης», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, χωρίς τη γνώση του ακριβούς περιεχομένου της μήνυσης δεν μπορεί να υπάρξει άμεση νομική απάντηση. «Δεν μπορώ να κάνω μήνυση για ψευδή καταμήνυση όταν δεν έχω στα χέρια μου το περιεχόμενό της, ούτε μπορώ να βασιστώ σε πληροφορίες που προέρχονται από τα μέσα ενημέρωσης», σημείωσε.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή εκτίμησε ότι οι διαδικασίες κινούνται με ταχύ ρυθμό και ότι τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να κληθεί για να δώσει εξηγήσεις. «Θα πάρω στα χέρια μου το περιεχόμενο της μήνυσης και θα προχωρήσουμε σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες. Δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε», τόνισε.

Αναφορικά με το αν ο τραγουδιστής θα εμφανιστεί αυτοπροσώπως στα δικαστήρια ή θα καταθέσει υπόμνημα, ο κ. Λυκούδης διευκρίνισε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τον τρόπο που θα κινηθεί η υπεράσπιση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



