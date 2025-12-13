Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου 37χρονος για οπλοκατοχή – Δεν συνδέεται με τον βασικό φάκελο

Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου παρουσιάστηκε το πρωί του Σαββάτου ο 37χρονος που συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις αρχές να διευκρινίζουν ότι δεν προκύπτει συμμετοχή του στον βασικό φάκελο της υπόθεσης, αλλά μόνο κατηγορίες σχετικές με οπλοκατοχή.

Ο 37χρονος άνδρας μεταφέρθηκε νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, έπειτα από τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που «ξετύλιξε» την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν φαίνεται να συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση, καθώς η έρευνα αφορά κυρίως τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση των επιδοτήσεων.

Σε βάρος του 37χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων και οπλοκατοχή, αδικήματα άσχετα με την κύρια δικογραφία για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι των υπολοίπων συλληφθέντων αναμένουν την απόφαση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ηρακλείου σχετικά με το ζήτημα της αρμοδιότητας. Το πιθανότερο ενδεχόμενο παραμένει η μεταγωγή όλων στην Αθήνα, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη συνεχιζόμενη έρευνα.

