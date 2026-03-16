Υπόθεση Παντελίδη: Η αντίδραση της Μίνας Αρναούτη μετά τη νέα αναβολή

Αναβολή πήρε η δίκη για την υπόθεση ψευδούς κατάθεσης που συνδέεται με το τροχαίο δυστύχημα του Παντελή Παντελίδη, με τη Μίνα Αρναούτη να τοποθετείται δημόσια μετά την εξέλιξη και να ζητά να δοθεί, όπως είπε, οριστικό τέλος σε μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή εδώ και δέκα χρόνια.

Η υπόθεση αφορά τη μήνυση που έχουν καταθέσει η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσω Κυριάκου σε βάρος 57χρονου άνδρα για ψευδή κατάθεση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συγκεκριμένος μάρτυρας είχε υποστηρίξει σε ένορκη βεβαίωση το 2020 ότι ο Παντελής Παντελίδης βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και πως η Φρόσω Κυριάκου ήταν εκείνη που οδηγούσε το μοιραίο όχημα τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου 2016.

Τι είπε η Μίνα Αρναούτη

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Μίνα Αρναούτη ανέφερε ότι όλα αυτά τα χρόνια παραμένει η σκιά πως η ίδια και η Φρόσω Κυριάκου δεν λένε την αλήθεια, σημειώνοντας ότι αυτό έχει δημιουργήσει για τις δύο γυναίκες ένα διαρκές στίγμα. Όπως είπε, έχουν ειπωθεί ψέματα και γι’ αυτό θεωρεί πως πρέπει επιτέλους να αποδοθούν ευθύνες.

Στις δηλώσεις της υποστήριξε ακόμη ότι, δέκα χρόνια μετά, η υπόθεση συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή της, καθώς επανέρχονται δημοσιεύματα και σχόλια που αμφισβητούν όσα η ίδια έχει καταθέσει για το ποιος βρισκόταν στο τιμόνι το βράδυ του δυστυχήματος.

Πότε θα γίνει η δίκη

Η εκδίκαση της υπόθεσης ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, όμως τελικά αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για τις 23 Ιουνίου 2026.

Το βασικό ζητούμενο για τις δύο πλευρές

Η νέα αναβολή παρατείνει ακόμη περισσότερο μια υπόθεση που παραμένει δημόσια ανοιχτή επί χρόνια. Από την πλευρά της, η Μίνα Αρναούτη επιμένει ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η δικαστική εξέλιξη, αλλά να ξεκαθαρίσει πλήρως τι συνέβη εκείνο το βράδυ, ώστε, όπως ανέφερε, να μπορέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να προχωρήσουν παρακάτω.

