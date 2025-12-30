Υπόθεση Παπαδοπούλου: Στον Ανακριτή ο μητροκτόνος του Κολωνακίου, τι θα υποστηρίξει

Για ν’ απολογηθεί κατηγορουμένος για τη δολοφονία της μητέρας του Ελένης Παπαδοπούλου, χήρα πρώην υπουργού επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου, οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης 30/12/2025, ο γιος της.

Δολοφονία Παπαδοπούλου: Απολογείται σήμερα ο γιος της, πως διέπραξε το έγκλημα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του ανακριτή ο 60χρονος αναμένεται να απορρίψει στο σύνολό τους τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Κατά την απολογία του θα επιμείνει στη θέση που έχει διατυπώσει από την πρώτη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος της 87χρονης μητέρας του δεν ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας, αλλά συνέβη έπειτα από δυστύχημα.

Η μητέρα του είχε βρεθεί απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμα της, στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022 και τη δολοφονία της εξιχνίασαν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον γιο της, που για 4 χρόνια, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον θάνατό της ως δυστύχημα

Από την αρχή της υπόθεσης, ο 60χρονος ισχυρίζεται ότι η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο μέσα στο διαμέρισμα και ότι εξαιτίας αυτού του περιστατικού επήλθε ο θάνατος της μητέρας του, επιμένοντας σταθερά στην εκδοχή του ατυχήματος.

Φαίνεται πως σχεδίασε και διέπραξε το έγκλημα λόγω μεγάλων χρεών που είχε, τα οποία υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ.

Τι έδειξε το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Το πόρισμα ωστόσο της Πυροσβεστικής, αλλά και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο δράστης είχε δώσει ηρεμιστικά στην 87χρονη και όταν εκείνη δεν μπορούσε να αντιδράσει, την έπνιξε, την περιέλουσε με βενζίνη και την πυρπόλησε.

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών κατέληξαν πως ο 60χρονος γιος του θύματος ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον χώρο και στις καταθέσεις του, έπεσε μάλιστα σε αντιφάσεις.

Το κίνητρό του φαίνεται πως ήταν οικονομικό, καθώς αντιμετώπιζε σημαντικά χρέη που υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ και φέρεται να επιδίωκε να εξασφαλίσει την πώληση του πολύτιμου ακινήτου στο Κολωνάκι, κάτι που η μητέρα του δεν ήθελε με τίποτα, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση μεταξύ τους πριν από τον θάνατό της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



