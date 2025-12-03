Υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη: Νέα αναβολή στη δίκη και έρευνα για απειλές κατά του δικηγόρου της

Νέα αναβολή έλαβε η πολύκροτη δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη, με το δικαστήριο να ορίζει νέα ημερομηνία εκδίκασης την 23η Ιανουαρίου 2026. Την ίδια ώρα, ο συνήγορός της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί σειρά απειλητικών μηνυμάτων, τα οποία – όπως ανέφερε – σχετίζονται άμεσα με την εξέλιξη της υπόθεσης.

Τα μηνύματα έχουν ήδη διαβιβαστεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία διερευνά την προέλευση και την ταυτότητα των αποστολέων. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέσα από τηλεοπτικές δηλώσεις του ίδιου, το περιεχόμενο των απειλών αφορά τόσο τον ίδιο όσο και την εντολέα του, σε περίπτωση που οι κατηγορούμενοι οδηγηθούν σε καταδίκη.

Το θέμα απασχόλησε και την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου ο κ. Δημητρακόπουλος μίλησε δημόσια για την ένταση των πιέσεων και τον εκφοβισμό που – όπως υποστηρίζει – δέχεται το τελευταίο διάστημα.

«Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι. Γι’ αυτό προσέξτε πολύ καλά τι λέτε. Εάν τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Γι’ αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σχοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχετε να πάθετε», ανέφερε το πρώτο μήνυμα, όπως το παρουσίασε ο δικηγόρος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

«Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας στην Ιωάννα Τούνη για να είναι ενήμερη. Αυτό μόνο σας λέω. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας εσείς οι δύο», ανέφερε το δεύτερο μήνυμα προς τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο και την Ιωάννα Τούνη.

Η δήλωση της Ιωάννας Τούνη: «Η ντροπή να αλλάξει πλευρά»

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, η Ιωάννα Τούνη προχώρησε σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά δήλωση, περιγράφοντας τον πολυετή αγώνα της από τη στιγμή της παράνομης βιντεοσκόπησης και δημοσιοποίησης στιγμών από την προσωπική της ζωή.

Όπως ανέφερε, για περισσότερα από οκτώ χρόνια έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τον κοινωνικό στιγματισμό, τη δημόσια διαπόμπευση, τις προσβολές και τις απειλές, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας της πλέον δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά όλες τις γυναίκες που έχουν βιώσει παρόμοια μορφή ψηφιακής και ψυχολογικής κακοποίησης.

Σημείωσε ακόμη πως η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων δεν συνιστά πράξη εκδίκησης, αλλά έναν αναγκαίο όρο για να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στην κοινωνία, ώστε – όπως είπε – «η ντροπή να αλλάξει πλευρά και να πάει εκεί που πραγματικά ανήκει».

Η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται κομβική για τη δημόσια συζήτηση γύρω από την έμφυλη βία, το revenge porn και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον ψηφιακό κόσμο. Η νέα αναβολή, σε συνδυασμό με τις καταγγελλόμενες απειλές προς τη νομική πλευρά της παθούσας, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σοβαρότητα και το βάθος του προβλήματος.

Οι εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, καθώς η έρευνα για τα απειλητικά μηνύματα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονες κοινωνικές και θεσμικές αντιδράσεις.

