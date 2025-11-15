Υπόθεση Τραμπελσί: Αποζημίωση–μαμούθ 350.000 ευρώ για τον πρώην ποδοσφαιριστή που καταδικάστηκε ως βομβιστής του Μπιν Λάντεν και αθωώθηκε το 2023

Η υπόθεση του Νιζάρ Τραμπελσί κλείνει μετά από 23 χρόνια νομικών διαδρομών με μια αποζημίωση–μαμούθ ύψους 350.000 ευρώ από τη βελγική κυβέρνηση. Ο Τραμπελσί, Τυνήσιος πρώην ποδοσφαιριστής που αργότερα απέκτησε διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα κι έγινε βομβιστής του Οσάμα Μπιν Λάντεν απειλώντας το Βέλγιο, βλέπει τώρα να μπαίνει ένα τέλος στην πολυετή δικαστική διαμάχη του.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και πρώην καταδικασμένος για τρομοκρατία και σχέσεις με την Αλ Κάιντα, Νιζάρ Τραμπελσί, έλαβε από το βελγικό κράτος το ποσό των 350.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε χρηματικές ποινές και δικαστικά έξοδα. Την πληροφορία, επιβεβαίωσε η υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου, Ανέλις Βερλίντεν, σύμφωνα με τη Le Soir.

Οι δικηγόροι του, Chantal Moreau, Thierry Moreau και Julien Hardy, δήλωσαν: «Το βελγικό κράτος οφείλει πολλά στον κ. Τραμπελσί, επειδή παραβίασε επανειλημμένα δικαστικές αποφάσεις, τον εξέδωσε παράνομα στις ΗΠΑ – όπου κρατήθηκε πάνω από δέκα χρόνια σε απάνθρωπες συνθήκες – για να αθωωθεί τελικά πλήρως από όλες τις κατηγορίες».

Η ιστορία του

Δύο χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, η Αλ Κάιντα φερόταν να ετοιμάζει επιθέσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ένας από τους στόχους ήταν η στρατιωτική βάση, Kleine Brogel, στο βορειο-ανατολικό Βέλγιο, στην οποία σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες. Ο καμικάζι αυτοκτονίας που είχε αναλάβει να φέρει σε πέρας το χτύπημα ονομαζόταν Νιζάρ Τραμπελσί. Ήταν πρώην ποδοσφαιριστής, είχε φορέσει τη φανέλα της Σταντάρ Λιέγης και της Φορτούνα Ντίσελντορφ, αλλά και της εθνικής ομάδας της Τυνησίας.

Η επίθεση δεν έγινε ποτέ καθώς ο Τραμπελσί συνελήφθη και ομολόγησε το σχέδιο. Ωστόσο, σύμφωνα με την Washington Post, ο Τραμπέλσι δήλωσε κατά τη διάρκεια της δίκης του στις ΗΠΑ, ότι οι προηγούμενες ομολογίες του ήταν ψευδείς.

Ο Τραμπελσί ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην πατρίδα του την Τυνησία και τον εντόπισαν σκάουτερς της Σταντάρ Λιέγης, που τον είδαν να αγωνίζεται με την εθνική ομάδα νέων της χώρας του. Έπαιξε μια σεζόν στην Pro League και κατόπιν μετακόμισε στη Μπουντεσλίγκα για να φορέσει τη φανέλα της Φορτούνα Ντίσελντορφ. Δεν έκανε, όμως, ποτέ την καριέρα που ονειρευόταν. Οι τραυματισμοί ήταν απλά η αφορμή, η κακή ζωή του εκτός γηπέδων ήταν η αιτία της πτώσης. Όταν πια βρέθηκε θετικός και σε έλεγχο ντόπινγη η ποδοσφαιρική καριέρα του τελείωσε.

Εκείνη την περίοδο γνώρισε τον Τάρεκ Μααρουφί, τον πρώτο Βέλγο υπήκοο που έχασε το 2009 την ιθαγένεια για «εγκληματική συμπεριφορά». Μέσω αυτού γνώρισε στη συνέχεια τον Αμπού Κατάντα και τον Αμπού Χαμζά, οι οποίοι ήταν, σύμφωνα με το FBI, οι σύνδεσμοι της Αλ Κάιντα για την Ευρώπη.

Μετά την απόφασή του να ταξιδέψει στο Αφγανιστάν και να συναντηθεί με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, δεν υπήρχε πια γυρισμός. Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν επίσης τον Τραμπέλσι ότι ταξίδεψε στο Πακιστάν τον Ιούνιο του 2001 για να συναντήσει και να λάβει χρήματα από έναν «συνεργάτη της Αλ Κάιντα». Σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, ισχυρίστηκαν ότι στη συνέχεια αγόρασε χημικά που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών στο Βέλγιο.

Μερικούς μήνες μετά ο Τραμπελσί ήταν έτοιμος για την αποστολή: θα οδηγούσε ένα φορτηγό με 950 κιλά εκρηκτικά στη στρατιωτική βάση στο Βέλγιο.

Θα ανατινασσόταν και αυτός. Το χτύπημα δεν έγινε ποτέ.

Η σύλληψη και η δίκη

Τον Σεπτέμβριο του 2001 ο Τραμπελσί συνελήφθη ως βασικός ύποπτος για το σχέδιο επίθεσης εναντίον της βελγικής στρατιωτικής βάσης Kleine Brogel.

Καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλακή. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της ποινής του, δεν αφέθηκε ελεύθερος, αλλά εκδόθηκε το 2013 στις Ηνωμένες Πολιτείες, παράνομα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στις ΗΠΑ πέρασε ακόμη δέκα χρόνια σε απομόνωση. Τον Ιούλιο του 2023 αθωώθηκε πλήρως από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων. Παρ’ όλα αυτά δεν απελευθερώθηκε, καθώς οι αμερικανικές αρχές επιχείρησαν να τον απελάσουν δια της βίας στην Τυνησία.

Τελικά, μετά από σειρά δικαστικών αποφάσεων, το Βέλγιο υποχρεώθηκε να τον δεχθεί πίσω, σύμφωνα με απόφαση του Εφετείου Βρυξελλών. Όταν επέστρεψε στις Βρυξέλλες στις 8 Αυγούστου, κρατήθηκε αρχικά στο κέντρο κλειστής κράτησης μεταναστών του Merksplas.

Απελευθερώθηκε στις 22 Οκτωβρίου, αφού απορρίφθηκαν όλες οι προσφυγές της κυβέρνησης της Βελγίου για να παραμείνει υπό κράτηση ενόψει της απέλασής του.

