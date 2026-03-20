Υπόθεση Τσαγκαράκη: Αντιμέτωπος με κατηγορίες αρχαιοκαπηλίας, πλαστογραφίας και απάτης ο γνωστός αντικέρ

Πλέον στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει οδηγηθεί ο γνωστός αντικέρ, Γιώργος Τσαγκαράκης, που εμφανίζεται και σε τηλεοπτική εκπομπή πώλησης παλαιών αντικειμένων. Οι Αρχές εντόπισαν ένα βίντεο στο Tik-Tok μέσω του οποίου ο γνωστός αντικέρ επιχείρησε να πουλήσει ένα παλιό Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα και αμέσως αποφασίστηκε να γίνει επέμβαση για να εμποδίσουν την διαδικασία και να το κατάσχουν.

Γκαλερί Τσαγκαράκη: Βρέθηκαν πάνω από 300 πλαστοί πίνακες και περισσότερα από 200.000 ευρώ σε μετρητά, ΒΙΝΤΕΟ

Το Ευαγγέλιο μεταφέρθηκε για αξιολόγηση από ειδικούς ώστε να το χρονολογήσουν, οι οποίοι πιστοποιούν ήδη πως είναι γνήσιο, αγνώστου προελεύσεως και τρόπου κατοχής, χωρίς το παραμικρό έγγραφο.

Στην αποθήκη του επιχειρηματία στην οδό Ιασωνίδου στο Ελληνικό, στο κατάστημά του στην οδό Γούναρη στην Γλυφάδα και στο κατάστημά του στο Κολωνάκι, έγιναν έρευνες και κατασχέθηκαν πάνω από 300-400 πίνακες που ήταν όλοι πλαστοί και θα πωλούνταν ως αυθεντικοί, μόλις 7-10 γνήσιοι πίνακες, χωρίς κανένα σχετικό πιστοποιητικό και έγγραφο, 5 αρχαίοι αμφορείς, 3 βυζαντινές εικόνες και το επίμαχο ευαγγέλιο, χωρίς επίσης το παραμικρό έγγραφο ή κοινοποίηση στις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων, αλλά και μεγάλα χρηματικά ποσά ύψους σχεδόν 200.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο επιχειρηματίας μέχρι τώρα δεν έχει δώσει σχετικές εξηγήσεις για την προέλευση όλων αυτών των αντικειμένων και ειδικά για το ευαγγέλιο και τα υπόλοιπα βυζαντινά και αρχαία αντικείμενα για τα οποία θα γίνει ενδελεχής έρευνα.

Σε συνεργασία με την εισαγγελία αναμένεται να γίνουν κατ’ οίκον έρευνες και στα υπόλοιπα καταστήματά του στην υπόλοιπη χώρα, σε Κυκλάδες και Β. Ελλάδα, ενώ ο επιχειρηματίας που συνελήφθη είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της αρχαιοκαπηλίας, της πλαστογραφίας και της απάτης και αύριο το μεσημέρι θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ αναφέρει ότι

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

