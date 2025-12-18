Υποτονική η κίνηση στα καταστήματα της Πάτρας – «Tο πρόβλημα είναι το άδειο πορτοφόλι»

Μιλώντας στην «Πελοπόννησο», ο Γ’ αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας και έμπορος ένδυσης, Χρήστος Σπανός, περιέγραψε μια εικόνα ήπιας κινητικότητας, χωρίς όμως τη δυναμική που παραδοσιακά χαρακτήριζε την προεορταστική περίοδο.

18 Δεκ. 2025 16:32
Pelop News

Σε εορταστικούς ρυθμούς έχει αρχίσει να κινείται η Πάτρα, με τη χριστουγεννιάτικη αγορά να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών. Ωστόσο, πίσω από τα φωτισμένα δέντρα και τη γιορτινή ατμόσφαιρα, το κλίμα στην τοπική αγορά παραμένει συγκρατημένο, όπως αποτυπώνεται και από τις τοποθετήσεις εκπροσώπων του εμπορικού κόσμου.

Μιλώντας στην «Πελοπόννησο», ο Γ’ αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας και έμπορος ένδυσης, Χρήστος Σπανός, περιέγραψε μια εικόνα ήπιας κινητικότητας, χωρίς όμως τη δυναμική που παραδοσιακά χαρακτήριζε την προεορταστική περίοδο. «Σε σχέση με τα περυσινά δεδομένα, μέχρι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι λίγο υποτονικά. Είναι σαφώς καλύτερα από τον Νοέμβριο, που ήταν ένας πολύ δύσκολος μήνας για την αγορά, αλλά δεν είναι αυτό που θα θέλαμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οπως εξηγεί, η κίνηση υπάρχει, όμως είναι πιο στοχευμένη. «Δεν βλέπουμε τον κόσμο να μπαίνει στα καταστήματα για έρευνα αγοράς, να ρωτήσει τιμές ή να δει προσφορές. Ο καταναλωτής είναι πιο συγκεκριμένος, ξέρει τι θέλει και τι μπορεί να διαθέσει» σημείωσε, αποδίδοντας τη στάση αυτή στη γενικότερη οικονομική πίεση της καθημερινότητας.

Αναφερόμενος στην κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων, ο κ. Σπανός τόνισε ότι και εκεί τα επίπεδα ήταν χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. «Για εμάς στην ένδυση δούλεψε σε έναν βαθμό, αλλά τίποτα παραπάνω. Σε άλλους κλάδους δεν ωφέλησε ιδιαίτερα» είπε.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η άποψή του για τις αλλαγές στο κυκλοφοριακό και τις πεζοδρομήσεις στο κέντρο. «Δεν πιστεύω ότι το κυκλοφοριακό επηρεάζει ουσιαστικά την αγορά. Οταν ο κόσμος θέλει και έχει χρήματα, θα κατέβει στην αγορά για να ψωνίσει. Ο πεζόδρομος, αντίθετα, μπορεί να βοηθήσει και να δημιουργήσει καλύτερη διάθεση» υπογράμμισε, προσθέτοντας με νόημα ότι «το πρόβλημα δεν είναι η πρόσβαση, αλλά το άδειο πορτοφόλι».

Σχετικά με τον έντονο ανταγωνισμό από το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις μεγάλες πλατφόρμες χαμηλού κόστους, ο κ. Σπανός αναγνωρίζει τη δυσκολία, επισημαίνει όμως το συγκριτικό πλεονέκτημα των τοπικών επιχειρήσεων. «Τα καταστήματα της Πάτρας έχουν ταυτότητα, ποιότητα και προσωπική σχέση με τον πελάτη. Εδώ ο καταναλωτής θα βρει καλύτερη τιμή και ανθρώπινη εξυπηρέτηση» τονίζει, καταλήγοντας πως «το ρούχο δεν είναι μόνο ανάγκη, είναι και ψυχολογία –και αυτό σήμερα το χρειαζόμαστε όλοι περισσότερο από ποτέ».

