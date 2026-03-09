Ζαχαριάδης για τη στάση της Ισπανίας στον πόλεμο με το Ιράν: «Τέτοια υπερήφανη ηγεσία χρειάζονται Ελλάδα και Ευρώπη»

Pelop News

Τη στάση της Ισπανίας απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν σχολίασε με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, εκφράζοντας την υποστήριξή του στη γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε ότι η Ισπανία επιλέγει να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, σημειώνοντας πως μια τέτοια πολιτική ηγεσία είναι απαραίτητη τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του: «Μπορεί να έχετε ακούσει ότι η Ισπανία είναι μόνη. Το λένε αυτοί που μας έλεγαν τα ίδια όταν αναγνωρίσαμε το κράτος της Παλαιστίνης. Στη συνέχεια κι άλλοι μας ακολούθησαν. Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι. Αυτοί που θα καταλήξουν μόνοι, είναι αυτοί που υπερασπίζονται όσα δεν είναι προς υπεράσπιση».

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ακόμη ότι μια χώρα που υπερασπίζεται σταθερά τις αρχές του διεθνούς δικαίου κερδίζει τον σεβασμό της διεθνούς κοινότητας.

«Μία χώρα που πάντα υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο όπως η Ισπανία, κερδίζει τον σεβασμό όλου του κόσμου όπως συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες», σημειώνει.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρεται στον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, τονίζοντας ότι σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία η στάση του αποτελεί παράδειγμα.

«Ο Πέδρο Σάντσεθ σε μια σκοτεινή συγκυρία σώζει την τιμή και της Ευρώπης αλλά και του ευρύτερου Σοσιαλιστικού χώρου. Παράδειγμα προς μίμηση και όαση ελπίδας», καταλήγει στην ανάρτησή του.

