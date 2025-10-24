Ζαγόρι: Επιτυχείς διασώσεις δύο τουριστριών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο επιχειρήσεις διάσωσης τουριστριών από το Ισραήλ στην περιοχή του Ζαγορίου, το απόγευμα της Πέμπτης.

Η πρώτη επιχείρηση αφορούσε γυναίκα που τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε μονοπάτι της κοινότητας Βίκου. Η τουρίστρια μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε ασφαλές σημείο από κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ, της ΕΜΟΔΕ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιωαννίνων, με τη συνδρομή της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Τσεπέλοβο, όπου νεαρή περιπατήτρια είχε χάσει τον προσανατολισμό της. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 14 πυροσβέστες, αστυνομικοί και ο πρόεδρος της κοινότητας, οι οποίοι την εντόπισαν και τη μετέφεραν με ασφάλεια σε προστατευμένο σημείο.

Οι δύο τουρίστριες είναι καλά στην υγεία τους

