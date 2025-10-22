Ζάκυνθος στο έλεος της κακοκαιρίας: Εγκλωβισμένοι κάτοικοι και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η κακοκαιρία που σαρώνει το Ιόνιο έχει δημιουργήσει εκτεταμένα προβλήματα στη Ζάκυνθο, όπου δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Συνεργεία του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες τη Ζάκυνθο έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές και δυσκολίες στο οδικό δίκτυο του νησιού. Οι ασταμάτητες βροχές έχουν οδηγήσει σε πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί.

Οι δρόμοι που έχουν πληγεί περισσότερο είναι εκείνοι που συνδέουν τον Άγιο Κήρυκα με το Καλλιπάδο, καθώς και το Σαρακινάδο με τον Άγιο Κήρυκα. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί και στο Ρομύρι, ενώ στη Λιθακιά σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις βράχων.

Ιδιαίτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Άγιο Λέοντα, όπου μεγάλο δέντρο έπεσε στη μέση του δρόμου αποκλείοντας πλήρως την κυκλοφορία. Συνεργεία του Δήμου επιχειρούν στο σημείο για την απομάκρυνσή του, ενώ κατολίσθηση καταγράφηκε πάνω από το γήπεδο στη Λιθακιά, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η υπερχείλιση των δρόμων οφείλεται κυρίως στη συσσώρευση απορριμμάτων και ξερών χόρτων στα χαντάκια, που εμπόδισαν τη ροή του νερού.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

