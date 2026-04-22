Ζάκυνθος: Θύμα επιτήδειου 88χρονη, της απέσπασε χρήματα και τιμαλφή με το πρόσχημα «διαρροής ρεύματος»

Νέο κρούσμα απάτης στη Ζάκυνθο. Επιτήδειος προσποιήθηκε υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας και έπεισε 88χρονη να του παραδώσει χρήματα και τιμαλφή.

22 Απρ. 2026 17:09
Pelop News

Μια νέα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης διερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, μετά από καταγγελία 88χρονης κατοίκου της πόλης, η οποία έπεσε θύμα επιτήδειου που της απέσπασε οικονομίες και προσωπικά αντικείμενα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης. Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ανυποψίαστη γυναίκα, προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιώντας το πρόσχημα μιας δήθεν επικίνδυνης «διαρροής ρεύματος» στο σπίτι της, κατάφερε να την τρομοκρατήσει και να την πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του.

Με αυτόν τον τρόπο, την έπεισε να συγκεντρώσει και να τοποθετήσει σε εξωτερικό χώρο της οικίας της:

  • Το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.

  • Τιμαλφή και κοσμήματα.

  • Τις τραπεζικές της κάρτες.

Μόλις η 88χρονη άφησε τα αντικείμενα, ο δράστης τα αφαίρεσε και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Η απάτη έγινε αντιληπτή την επόμενη ημέρα, οπότε και καταγγέλθηκε στις αρχές.

Με αφορμή το περιστατικό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων απευθύνει έκκληση στους πολίτες και κυρίως στους οικείους ηλικιωμένων ατόμων να τους ενημερώνουν για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι απατεώνες.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες:

  1. Να είναι καχύποπτοι σε τηλεφωνήματα από αγνώστους που επικαλούνται βλάβες ή ανάγκες συγγενικών προσώπων.

  2. Να μην παραδίδουν ποτέ χρήματα, κάρτες ή κοσμήματα σε άτομα που δεν γνωρίζουν.

  3. Να επικοινωνούν άμεσα με την Αστυνομία στον αριθμό «100» σε περίπτωση οποιασδήποτε ύποπτης προσέγγισης.

Οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ