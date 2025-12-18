Ζαπορίζια: Τουλάχιστον 32 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις

Ρωσικές επιθέσεις στην πόλη Ζαπορίζια και τα περίχωρά της, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 32 ανθρώπων την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με ενημερωμένο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φιόντοροφ, ανέφερε μέσω Telegram ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 32 στην πόλη και τα προάστιά της. Προηγούμενος απολογισμός από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκανε λόγο για 30 τραυματίες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά.

Οι επιθέσεις έπληξαν, μεταξύ άλλων, πολυκατοικία, ιδιωτική κατοικία και εκπαιδευτικό ίδρυμα. Εικόνες από το σημείο δείχνουν πυροσβέστες να κατασβένουν φωτιά σε οκταώροφο κτίριο.

Επιπλέον, δύο άτομα τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε το όχημά τους στην κοινότητα Κουσουχούμ, νότια της Ζαπορίζια.

Η Ζαπορίζια, που πριν από τη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου 2022 αριθμούσε περίπου 710.000 κατοίκους, δέχεται συχνές επιθέσεις, με το μέτωπο να απέχει πλέον λιγότερο από 30 χιλιόμετρα.

