Ζελένσκι: Αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με Ρωσία

Μετά από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ολοκληρώσει την αναθεώρηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Το αρχικό αμερικανικό προσχέδιο των 28 σημείων, το οποίο είχε δεχθεί κριτική από το Κίεβο ως υπερβολικά επωφελές για τη Μόσχα, μειώθηκε και τροποποιήθηκε σε πλαίσιο 20 σημείων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε τα βασικά στοιχεία του σχεδίου σε δημοσιογράφους, όπως μεταδίδει το The Kyiv Independent. Παράλληλα με το ειρηνευτικό πλαίσιο, έχουν καταρτιστεί:

Σχέδιο τριμερούς εγγύησης ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρώπης.

Διμερής συμφωνία εγγυήσεων ασφαλείας μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον.

Ξεχωριστό έγγραφο οικονομικής συνεργασίας, που περιγράφεται ως «οδικός χάρτης για την ευημερία της Ουκρανίας».

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ολοκλήρωση των εγγράφων», δήλωσε ο Ζελένσκι, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των συζητήσεων.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι ΗΠΑ αναμένεται να παραδώσουν το αναθεωρημένο σχέδιο των 20 σημείων στη ρωσική πλευρά αργότερα σήμερα, 24 Δεκεμβρίου 2025. Εφόσον υπάρξει συμφωνία, το τελικό κείμενο θα υπογραφεί από τους ηγέτες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ρωσίας. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στην υπογραφή από ευρωπαϊκής πλευράς.

Η κατάπαυση του πυρός προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Για να ενεργοποιηθεί πλήρως η συμφωνία, απαιτείται επικύρωσή της από το ουκρανικό κοινοβούλιο και/ή έγκριση μέσω δημοψηφίσματος, το οποίο ενδέχεται να διεξαχθεί εντός 60 ημερών από την υπογραφή.

Παρά την πρόοδο, δύο κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά: τα σημεία 12 και 14 του σχεδίου, που αφορούν τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια (υπό ρωσική κατοχή) και την κατάσταση στην περιοχή του Ντονμπάς (που έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από το 2014). Επιπλέον, το σχέδιο δεν περιλαμβάνει αναφορά στις φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από διεθνείς παράγοντες, ενώ η ρωσική πλευρά δεν έχει ακόμη σχολιάσει επίσημα την παράδοση του κειμένου.

