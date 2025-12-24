Ζελένσκι: Αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με Ρωσία

Μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων, Ουκρανία και ΗΠΑ κατέληξαν σε πλαίσιο 20 σημείων

Ζελένσκι: Αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με Ρωσία
24 Δεκ. 2025 10:59
Pelop News

Μετά από παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ολοκληρώσει την αναθεώρηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Το αρχικό αμερικανικό προσχέδιο των 28 σημείων, το οποίο είχε δεχθεί κριτική από το Κίεβο ως υπερβολικά επωφελές για τη Μόσχα, μειώθηκε και τροποποιήθηκε σε πλαίσιο 20 σημείων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε τα βασικά στοιχεία του σχεδίου σε δημοσιογράφους, όπως μεταδίδει το The Kyiv Independent. Παράλληλα με το ειρηνευτικό πλαίσιο, έχουν καταρτιστεί:

  • Σχέδιο τριμερούς εγγύησης ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρώπης.
  • Διμερής συμφωνία εγγυήσεων ασφαλείας μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον.
  • Ξεχωριστό έγγραφο οικονομικής συνεργασίας, που περιγράφεται ως «οδικός χάρτης για την ευημερία της Ουκρανίας».

«Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ολοκλήρωση των εγγράφων», δήλωσε ο Ζελένσκι, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των συζητήσεων.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι ΗΠΑ αναμένεται να παραδώσουν το αναθεωρημένο σχέδιο των 20 σημείων στη ρωσική πλευρά αργότερα σήμερα, 24 Δεκεμβρίου 2025. Εφόσον υπάρξει συμφωνία, το τελικό κείμενο θα υπογραφεί από τους ηγέτες της Ουκρανίας, των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ρωσίας. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στην υπογραφή από ευρωπαϊκής πλευράς.

Η κατάπαυση του πυρός προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Για να ενεργοποιηθεί πλήρως η συμφωνία, απαιτείται επικύρωσή της από το ουκρανικό κοινοβούλιο και/ή έγκριση μέσω δημοψηφίσματος, το οποίο ενδέχεται να διεξαχθεί εντός 60 ημερών από την υπογραφή.

Παρά την πρόοδο, δύο κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά: τα σημεία 12 και 14 του σχεδίου, που αφορούν τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια (υπό ρωσική κατοχή) και την κατάσταση στην περιοχή του Ντονμπάς (που έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από το 2014). Επιπλέον, το σχέδιο δεν περιλαμβάνει αναφορά στις φιλοδοξίες της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από διεθνείς παράγοντες, ενώ η ρωσική πλευρά δεν έχει ακόμη σχολιάσει επίσημα την παράδοση του κειμένου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:27 Ισχυρός σεισμός στην Ταϊβάν: Διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος
12:22 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν από την Πέμπτη 25 έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
12:16 Στην καρδιά της νέας κούρσας του Διαστήματος: Η Ρωσία σχεδιάζει ενεργειακό σταθμό στη Σελήνη
12:13 Γιορτινές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους από τον Δήμο Πατρέων έως τις 30 Δεκεμβρίου
12:03 Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές τα Χριστούγεννα – Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης
11:59 Νέα εποχή στη μάχη κατά της παχυσαρκίας: Πράσινο φως από τον FDA για το πρώτο χάπι απώλειας βάρους
11:55 Τροχαίο με τρία οχήματα έξω από τη Βέροια: Στο νοσοκομείο οικογένεια με δύο παιδιά
11:51 Προφυλακιστέοι και οι 12 κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και σε σχολεία
11:48 Ένα σχολείο πιο ασφαλές: Απινιδωτής και εκπαίδευση ζωής στο Δημοτικό Σχολείο Καμινίων ΦΩΤΟ
11:41 Η Παναχαϊκή ποντάρει σε πατρινούς και «σκανάρει» την αγορά
11:38 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την οικογένειά του
11:32 Ανάκληση παρτίδων αντιβιοτικών από τον ΕΟΦ λόγω απόσυρσης πιστοποιητικού καταλληλότητας
11:30 «Εξοικονομώ»: Παράταση έως Φεβρουάριο 2026
11:27 Κάλαντα και πολιτικά μηνύματα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης για ακρίβεια, ανισότητες και εμπιστοσύνη στην πολιτική
11:21 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χειμερινές διακοπές
11:18 «Ανάσα» στην Περιμετρική της Πάτρας: Οι αγρότες ανοίγουν μία λωρίδα για τις μετακινήσεις των Χριστουγέννων
11:09 Πάτρα: Μια νότα Χριστουγέννων στο μπλόκο της Εγλυκάδας με τα κάλαντα από τη Δημοτική Μουσική ΦΩΤΟ
11:00 Η Λίνα Μενδώνη συζητώντας με την «Π»: «Ο πολιτισμός πρέπει να λειτουργεί υπέρ του κοινωνικού συνόλου»
10:59 Ζελένσκι: Αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με Ρωσία
10:58 «Χαμός» με τη χριστουγεννιάτικη φωτογραφία Τραμπ με τη Μελάνια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ