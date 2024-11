Zελένσκι: Eργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας

100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πάνω από 90 ρωσικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν στη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αναφέρθηκε στις ρωσικές επιθέσεις τα ξημερώματα.

Αρκετές περιοχές ανέφεραν επιδρομές πυραύλων Kalibr με πυρομαχικά διασποράς, που στόχευαν εσκεμμένα μη στρατιωτικές υποδομές προσθέτει επισημαίνοντας ότι η χρήση τους περιπλέκει σημαντικά το έργο των διασωστών και των μηχανικών για τον μετριασμό της ζημιάς, σηματοδοτώντας μια ακόμη φρικτή κλιμάκωση στις τρομοκρατικές τακτικές της Ρωσίας.

Όπως σημειώνει ο Ουκρανός πρόεδρος, σε όλες τις πληγείσες περιοχές έχουν αναπτυχθεί οι απαραίτητες δυνάμεις.

Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα 1 εκατ. άνθρωποι μετά από ρωσική πυραυλική επίθεση

«Κάθε τέτοια επίθεση υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για προηγμένα συστήματα αεράμυνας στην Ουκρανία—συστήματα που σώζουν ζωές αντί να μένουν σε αδράνεια σε αποθήκες» υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με το iefimerida, συμπληρώνει ότι «αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η προστασία της ενεργειακής μας υποδομής από τα σκόπιμα χτυπήματα της Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας».

«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να ενισχύσουμε τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας, να διασφαλίσουμε έγκαιρες παραδόσεις και να εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, τα οποία χρειαζόμαστε περισσότερο τώρα», καταλήγει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

The Commander of the Air Force, along with the Ministers of Internal Affairs and Energy, provided reports regarding the aftermath of the latest Russian strike targeting our energy infrastructure. In total, approximately 100 strike drones and over 90 missiles of various types were… pic.twitter.com/gClYnks7or

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 28, 2024