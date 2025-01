Ζελένσκι και Στάρμερ: Υπέγραψαν συμφωνία 100 ετών για ασφάλεια, ενέργεια και βιομηχανία

Τη σύμπραξη 100 ετών μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένου Βασιλείου υπέγραψαν οι Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Κιρ Στάρμερ, στη διάρκεια επίσκεψης του Βρετανού πρωθυπουργού στο Κίεβο.

Η συμφωνία θα ενισχύσει τις σχέσεις των δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας, της βιομηχανίας και του πολιτισμού

«Σήμερα είναι μια πραγματικά ιστορική ημέρα. Οι σχέσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Μεγάλης Βρετανίας είναι πιο στενές από ποτέ. Έχουμε φτάσει σε ένα νέο επίπεδο, πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια στρατηγική σχέση», δήλωσε ο Ζελένσκι για τη σύμπραξη 100 ετών, η οποιά θα εμβαθύνει τις διμερείς σχέσεις στον αμυντικό τομέα και προβλέπει περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας και ο προηγούμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ υπέγραψαν στο Κίεβο συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

Mykhailivska Square. Together with the Prime Minister of the United Kingdom, @Keir_Starmer, we commemorated the fallen defenders of Ukraine.

We honor and remember the heroic deeds of our warriors. May the memory of all those who gave their lives defending Ukraine be eternal. pic.twitter.com/BWLofYozzX

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2025