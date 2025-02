Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις δείχνουν ότι ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη ΦΩΤΟ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δεν προετοιμάζεται για την ειρήνη.

Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πούτιν δεν προετοιμάζεται για την ειρήνη. Συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς και να καταστρέφει πόλεις. Μόνον ισχυρά μέτρα και πίεση στη Ρωσία μπορούν να δώσουν τέλος σε αυτόν τον τρόμο. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι η ενότητα και η υποστήριξη όλων των εταίρων μας σε αυτόν τον αγώνα για ένα δίκαιο τέλος στον πόλεμο, σημείωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Last night, Russia attacked Ukraine with ballistic missiles and drones. Apartment buildings, office spaces, and civilian infrastructure were damaged. Emergency services are on-site, assisting people and dealing with the aftermath of this terror.

Tragically, as of now, one person… pic.twitter.com/fJgTd9HDGW

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2025