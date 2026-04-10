Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι εξαιρετικά δύσκολοι για την Ουκρανία, καθώς η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με διπλή πίεση: στρατιωτική στο μέτωπο και διπλωματική γύρω από την προοπτική τερματισμού του πολέμου. Όπως είπε, το διάστημα έως και τον Σεπτέμβριο θα είναι ιδιαίτερα βαρύ για το Κίεβο.

Σε δηλώσεις του που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από το γραφείο του και μεταδόθηκαν από το Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε πως η εαρινή και θερινή περίοδος θα είναι «αρκετά δύσκολη πολιτικά και διπλωματικά», ενώ ξεκαθάρισε ότι η πίεση δεν θα περιοριστεί στις διαπραγματεύσεις, αλλά θα εκδηλωθεί και στο πεδίο της μάχης. «Πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο για εμάς ως τον Σεπτέμβριο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο όρος του Ζελένσκι για αποκλιμάκωση

Ο Ζελένσκι έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα ότι οποιαδήποτε πραγματική αποκλιμάκωση δεν μπορεί να υπάρξει όσο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Ξεκαθάρισε ότι, αν η Ρωσία θέλει να πέσουν οι τόνοι, θα πρέπει πρώτα να σταματήσει τα δικά της πλήγματα στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας. Η θέση αυτή επαναλαμβάνει την πρόταση που το Κίεβο έχει ήδη διαβιβάσει μέσω των ΗΠΑ για αμοιβαία παύση επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές.

Η ίδια γραμμή είχε αποτυπωθεί και λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία παραμένει ανοιχτή σε πρόταση εκεχειρίας, εφόσον η Ρωσία σταματήσει ολοκληρωτικά τα χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Τότε είχε κατηγορήσει τη Μόσχα ότι απάντησε με νέες επιθέσεις, δείχνοντας -κατά την ουκρανική πλευρά- πως δεν ενδιαφέρεται ειλικρινά για αποκλιμάκωση.

Πίεση για περιορισμό των επιθέσεων στο ρωσικό πετρέλαιο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι αναφορές του Ζελένσκι ότι ορισμένοι εταίροι της Ουκρανίας ζήτησαν από το Κίεβο να περιορίσει τα πλήγματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας, μέσα στο κλίμα πολέμου στη Μέση Ανατολή, προκαλεί ανησυχία στις αγορές. Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν κατονόμασε ποιες χώρες άσκησαν αυτές τις πιέσεις.

Το ζήτημα αποκτά βαρύτητα επειδή η Ουκρανία έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις της σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, επιχειρώντας να πλήξει τα πετρελαϊκά έσοδα της Μόσχας. Σύμφωνα με το Reuters, ουκρανικές δυνάμεις έχουν αναλάβει την ευθύνη για σειρά χτυπημάτων σε εγκαταστάσεις και εξαγωγικές πύλες ρωσικού πετρελαίου, μεταξύ αυτών και σε σημαντικά λιμάνια της Βαλτικής.

Παρά τις πιέσεις, ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε τη στάση της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία απαντά στα πλήγματα που δέχεται η ίδια. Όπως τόνισε, εφόσον η Ρωσία σταματήσει τις επιθέσεις στον ουκρανικό ενεργειακό τομέα, τότε και το Κίεβο θα μπορούσε να κινηθεί αντίστοιχα.

Συνομιλίες με αστερίσκους και αμερικανική κόπωση

Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε θετικός στην προοπτική επανέναρξης τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών με μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, αλλά παραδέχθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δείχνουν αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη προθυμία να αφιερώσουν περισσότερο πολιτικό χρόνο στην ουκρανική διαδικασία. Το Reuters είχε μεταδώσει ήδη από τον Μάρτιο ότι το Κίεβο δηλώνει έτοιμο για νέες συνομιλίες «ανά πάσα στιγμή», αλλά αναγνωρίζει πως η προσοχή των εταίρων του έχει μετατοπιστεί σημαντικά προς τη σύγκρουση με το Ιράν και τη γενικότερη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η αμερικανική κόπωση αποτυπώνεται και στην ευρύτερη εικόνα των διαπραγματεύσεων. Οι προηγούμενοι γύροι συνομιλιών δεν οδήγησαν σε ουσιαστική πρόοδο, ενώ η Ουκρανία εξακολουθεί να απορρίπτει τις ρωσικές απαιτήσεις για παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς. Την ίδια στιγμή, οι συγκρούσεις παραμένουν σφοδρές κατά μήκος μετώπου που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα, με drones και επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας να πολλαπλασιάζονται και από τις δύο πλευρές.

Ένα δύσκολο καλοκαίρι μπροστά

Η συνολική εικόνα που περιγράφει ο Ζελένσκι είναι αυτή μιας χώρας που μπαίνει σε ένα ακόμη καλοκαίρι πολέμου χωρίς καμία βεβαιότητα ότι πλησιάζει η εκτόνωση. Από τη μία, η Ρωσία συνεχίζει να πιέζει στρατιωτικά και να χτυπά κρίσιμες υποδομές. Από την άλλη, η Ουκρανία ξέρει πως όσο ο πόλεμος παρατείνεται, τόσο θα εντείνονται και οι διεθνείς πιέσεις για συμβιβασμούς, ακόμη και σε ένα πλαίσιο όπου δεν υπάρχουν ακόμη σοβαρές εγγυήσεις ασφάλειας.

Γι’ αυτό και η σημερινή προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου δεν ακούγεται σαν απλή περιγραφή της συγκυρίας. Ακούγεται σαν προαναγγελία ενός ιδιαίτερα δύσκολου διαστήματος, στο οποίο η Ουκρανία θα χρειαστεί να αντέξει ταυτόχρονα στο μέτωπο, στη διπλωματία και στην κόπωση των συμμάχων της.

