Ζελένσκι: Ποιος είναι ο διάδοχος του Γέρμακ στο Γραφείο Προέδου της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι πρότεινε και διόρισε τον Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών (ΓΟΥ) του Υπουργείου Άμυνας, στη θέση του επικεφαλής του Γραφείου Προέδρου.

Σύμφωνα με δήλωση του Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επιλογή αυτή έγινε λόγω της ανάγκης μεγαλύτερης εστίασης σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ανάπτυξης των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας, καθώς και στον διπλωματικό δρόμο των διαπραγματεύσεων. Το Γραφείο Προέδρου θα υπηρετεί πρωτίστως αυτούς τους στόχους του κράτους. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Μπουντάνοφ διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και ικανότητες για την επίτευξη αποτελεσμάτων σε αυτούς τους τομείς, ενώ του ανέθεσε να συνεργαστεί με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας και άλλες αρμόδιες αρχές για την επικαιροποίηση και υποβολή προς έγκριση των στρατηγικών βάσεων άμυνας και ανάπτυξης της χώρας.

Ο 40χρονος Κίριλος Μπουντάνοφ, με βαθμό υποστράτηγου, ηγείται της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών από τον Αύγουστο του 2020, ενώ προηγουμένως υπηρέτησε ως αναπληρωτής διευθυντής σε τμήμα της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών.

Η θέση αυτή καθιστά τον Μπουντάνοφ τον «δεύτερο ισχυρότερο άνθρωπο» στην Ουκρανία, διαδεχόμενος τον Αντρίι Γέρμακ, ο οποίος παραιτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2025. Η παραίτηση του Γέρμακ ακολούθησε έρευνες και πιέσεις που σχετίζονται με το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς γνωστό ως «Operation Midas» (Επιχείρηση Μίδας), το οποίο αφορά εκτεταμένη υπόθεση παράνομης διαχείρισης και διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα, με εμπλοκή υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Αν και ο Γέρμακ δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως, οι έρευνες του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και της Ειδικής Αντι-Διαφθοράς Εισαγγελίας (SAP) οδήγησαν σε απολύσεις υπουργών και πολιτικές αναταράξεις.

