Ζελένσκι: Ποιος είναι ο διάδοχος του Γέρμακ στο Γραφείο Προέδου της Ουκρανίας

Ο αρχηγός της στρατιωτικής κατασκοπείας αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την παραίτηση Γέρμακ εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς «Operation Midas»

Ζελένσκι: Ποιος είναι ο διάδοχος του Γέρμακ στο Γραφείο Προέδου της Ουκρανίας
02 Ιαν. 2026 14:44
Pelop News

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι πρότεινε και διόρισε τον Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών (ΓΟΥ) του Υπουργείου Άμυνας, στη θέση του επικεφαλής του Γραφείου Προέδρου.

Σύμφωνα με δήλωση του Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επιλογή αυτή έγινε λόγω της ανάγκης μεγαλύτερης εστίασης σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ανάπτυξης των Δυνάμεων Άμυνας και Ασφάλειας, καθώς και στον διπλωματικό δρόμο των διαπραγματεύσεων. Το Γραφείο Προέδρου θα υπηρετεί πρωτίστως αυτούς τους στόχους του κράτους. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Μπουντάνοφ διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και ικανότητες για την επίτευξη αποτελεσμάτων σε αυτούς τους τομείς, ενώ του ανέθεσε να συνεργαστεί με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας και άλλες αρμόδιες αρχές για την επικαιροποίηση και υποβολή προς έγκριση των στρατηγικών βάσεων άμυνας και ανάπτυξης της χώρας.

Ο 40χρονος Κίριλος Μπουντάνοφ, με βαθμό υποστράτηγου, ηγείται της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών από τον Αύγουστο του 2020, ενώ προηγουμένως υπηρέτησε ως αναπληρωτής διευθυντής σε τμήμα της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών.

Η θέση αυτή καθιστά τον Μπουντάνοφ τον «δεύτερο ισχυρότερο άνθρωπο» στην Ουκρανία, διαδεχόμενος τον Αντρίι Γέρμακ, ο οποίος παραιτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2025. Η παραίτηση του Γέρμακ ακολούθησε έρευνες και πιέσεις που σχετίζονται με το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς γνωστό ως «Operation Midas» (Επιχείρηση Μίδας), το οποίο αφορά εκτεταμένη υπόθεση παράνομης διαχείρισης και διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα, με εμπλοκή υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Αν και ο Γέρμακ δεν έχει κατηγορηθεί επισήμως, οι έρευνες του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και της Ειδικής Αντι-Διαφθοράς Εισαγγελίας (SAP) οδήγησαν σε απολύσεις υπουργών και πολιτικές αναταράξεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:33 Μαρινάκης: Χωρίς 309.000 αιώνιους φοιτητές τα δημόσια πανεπιστήμια το 2026
16:25 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν τη Δευτέρα, τι θα συζητηθεί
16:16 Κραν Μοντανά: Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη – Αγώνας για ταυτοποίηση θυμάτων και τραυματιών
16:13 Επίσκεψη Νόρας Δράκου στα παιδιά των δημοτικών σχολείων
16:08 Ανδραβίδα: Τραγικό τέλος για 49χρονο ανήμερα Πρωτοχρονιάς
15:53 Τράπεζα της Ελλάδος: Αύξηση καταθέσεων και δανείων – Θετικές ροές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
15:40 Συνάντηση Τασούλα με τον Έλληνα πρέσβη στην Κύπρο
15:31 Γαβαλάς: Πώς υποδέχθηκε το 2026 ο γνωστός σχεδιαστής μόδας ΦΩΤΟ
15:23 Αστρονομικό ημερολόγιο 2026: Εκλείψεις, υπερπανσέληνοι και εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα
15:15 Αγρότες αμετακίνητοι στα μπλόκα: Ποια είναι ανοιχτά σήμερα -Εισηγήσεις κλιμάκωσης πριν την πανελλαδική σύσκεψη Κυριακής
15:09 Πεύκη: Σύλληψη δύο ανηλίκων για ληστεία σε παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα
15:00 Πάτρα: Χρονιά εξελίξεων στον θαλάσσιο τουρισμό
14:53 Δήμος Πατρέων: Πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2026, τα θέματα
14:44 Ζελένσκι: Ποιος είναι ο διάδοχος του Γέρμακ στο Γραφείο Προέδου της Ουκρανίας
14:37 σπιράλ: Στήνει και φέτος «το δέντρο με το γάλα»
14:25 Κραν Μοντανά: Δείτε πως ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
14:16 Μαρία Σάκκαρη: «Είμαι πολύ τυχερή», οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ΒΙΝΤΕΟ
14:07 ΕΛΣΤΑΤ: Ανεργία στο 8,2% τον Νοέμβριο, σημαντική μείωση σε ετήσια βάση
14:00 Αχαΐα: Οι αγρότες αποφασίζουν για το μπλόκο της Εγλυκάδας, κρίσιμη σύσκεψη την Κυριακή
13:53 Πάτρα: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου σε πυρόπληκτους του Αυγούστου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ