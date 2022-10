Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής: Η Ευρώπη είναι αναγκασμένη να αντιμετωπίσει ένα κράτος που δεν θέλει ειρήνη

«Είμαστε μαζί σας και με τον ουκρανικό λαό», το μήνυμα αυτό έστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ευχαριστώνας τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τη δήλωσή του στη Σύνοδο Κορυφής της Πράγας.

Έκανε ειδική αναφορά στις ρωσικές επιδρομές σε κτίρια κατοικιών στη νότια Ζαπορίζια. «Μετά την πρώτη πυραυλική επίθεση, η Ρωσία εξαπέλυσε και δεύτερη επίθεση», τόνισε ο Ζελένσκι. «Δεν υπάρχει έλεος, μιλάμε για απόλυτη κακία», πρόσθεσε.

Thank you dear @ZelenskyyUa for joining us at the first European Political Community in Prague.

Europe is with you and the brave people of #Ukraine#SlavaUkraini pic.twitter.com/d8QIbRYJct

