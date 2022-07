Ζελένσκι: Στοχευμένη η επίθεση στην πολυκατοικία με τους 21 νεκρούς στην Οδησσό ΒΙΝΤΕΟ

Σε διάγγελμα του χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως η επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο σε 21 ανθρώπους και άφησε πολλούς τραυματίες σε πολυκατοικία στην Οδησσό, αφορά μια στοχευμένη κίνηση της Ρωσίας.

Μίλησε για τρομοκρατική ενέργεια και πρόσθεσε ότι ο πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε είναι σχεδιασμένος για να πλήττει αεροπλανοφόρα και άλλα πολεμικά πλοία. Η Ρωσία, είπε ο κ. Ζελένσκι, έχει εκτοξεύσει πάνω από 3.000 πυραύλους στην Ουκρανία αφότου άρχισε ο πόλεμος την 24η Φεβρουαρίου, χωρίς να λογαριάζονται οι οβίδες του πυροβολικού ή άλλα όπλα.

Russia commits another terrorist attack. This night fourteen people were killed in missile strikes on apartment building and recreation centre in Odessa region. After a humiliating military defeat on Zmiinyi Island, the terrorist state once again attacks innocent civilians. pic.twitter.com/lOJC91XHFl

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) July 1, 2022