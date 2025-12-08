«Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών

08 Δεκ. 2025 22:10
Pelop News

Μουδιασμένη οι κοινή γνώμη παρακολουθεί τα τεκταινόμενα στα μπλόκα των αγροτών στην Κρήτη. Συγγνώμη ζητά ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης, για όσα συνέβησαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του αεροδρομίου των Χανίων, όπου σημειώθηκαν βανδαλισμοί σε οχήματα της Αστυνομίας, αλλά και επίθεση με πέτρες των αγροτών στις αστυνομικές δυνάμεις.

«Εγώ από την πλευρά μου για όσα συνέβησαν σήμερα θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δεν αποδοκιμάζω όσα έγιναν. Ο αγροτικός κόσμος αυτή τη στιγμή είναι οικονομικά πολύ δύσκολα λόγω της πληρωμής που δεν έγινε στις 30 Νοεμβρίου», είπε αρχικά στο Action24 και πρόσθεσε: «Αυτό που είδατε ήταν η αγανάκτηση του Κρητικού κτηνοτρόφου. Πρέπει, λοιπόν, να τους καταλάβουμε και να τους κατανοήσουμε, κακώς έγιναν αυτά τα πράγματα, εμείς ζητήσαμε να πάμε να κάνουμε τον αποκλεισμό στο αεροδρόμιο, αλλά όπως φαίνεται είχε δοθεί εντολή να μην πάμε στο αεροδρόμιο, κι όπως καταλαβαίνετε οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να κρατηθούν και συνέβησαν όσα συνέβησαν. Εγώ θέλω να ζητήσω άλλη μια φορά συγγνώμη για τα παιδιά που έχουν τραυματιστεί, από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο για το θέμα».

Παράλληλα, ο κ. Βερυκάκης τόνισε ότι στην αυριανή συνάντηση των αγροτών με τους αρμόδιους φορεί θα πάρουν τη δέσμευση ότι θα γίνουν οι πληρωμές με τη μέθοδο της τεχνικής λύσης, όπως είχε γίνει και πέρυσι τόνισε.

Μάλιστα, όπως είπε οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης δεν συντονίζονται με το συντονιστικό για τα μπλόκα στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε όπως είπε χωριστά προβλήματα σε σχέση με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας, τα αιτήματα των οποίων χαρακτήρισε δίκαια.

