Ζήτησε συγγνώμη η Κέιτ Μίντλετον: «Ελπίζω να επιστρέψω σύντομα» ΒΙΝΤΕΟ

Η Κέιτ Μίντλετον έστειλε επιστολή σε μια στρατιωτική μονάδα για να ζητήσει συγγνώμη επειδή θα απουσιάσει από μια στρατιωτική παρέλαση σήμερα (8/6/24), προσθέτοντας πως ελπίζει να επιστρέψει πολύ σύντομα.

«Το να είμαι Συνταγματάρχης παραμένει μια μεγάλη τιμή και λυπάμαι πολύ που δεν θα μπορέσω να κάνω τον χαιρετισμό στη φετινή Επιθεώρηση του Συνταγματάρχη (Colonel’s Review)», έγραψε η Κέιτ Μίντλετον σε μια επιστολή προς τον επικεφαλής του συντάγματος των Ιρλανδών Φρουρών.

«Σας παρακαλώ μεταφέρετε τη συγγνώμη μου στο Σύνταγμα, εντούτοις ελπίζω ότι θα μπορέσω να σας εκπροσωπήσω όλους ξανά πολύ σύντομα», επισημαίνει στην επιστολή, με ημερομηνία 3 Ιουνίου, την οποία ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ το σύνταγμα των Ιρλανδών Φρουρών.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.

We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.

