1η Patras Expo AGRO FOOD & DRINK και ενίσχυση ΑΧΕΠΑΝ: Πρωτοβουλίες ορόσημο

Με σημαντικά θέματα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην Πάτρα, με τα βλέμματα να στρέφονται κυρίως στην πρώτη διοργάνωση της Patras Expo AGRO FOOD & DRINK και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΧΕΠΑΝ.

Η έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου στο παλαιό λιμάνι της Πάτρας, αποτελεί μια πρωτοβουλία-σταθμό για την προβολή της τοπικής παραγωγής και της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα. Στόχος της είναι να δημιουργήσει έναν δυναμικό χώρο συνάντησης παραγωγών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την ποιότητα και την ποικιλία των προϊόντων της Αχαΐας και της ευρύτερης περιοχής.

Η σημασία της έκθεσης για την τοπική οικονομία είναι πολλαπλή. Πρόκειται για την πρώτη Πανελλαδική Εκθεση Προϊόντων Πρωτογενούς Τομέα που φιλοξενείται στην Πάτρα, γεγονός που δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναδείξουν τα προϊόντα τους σε εθνικό επίπεδο, να συνάψουν νέες συνεργασίες και να επεκτείνουν την εξωστρέφειά τους.

Παράλληλα, η έκθεση αναμένεται να αποτελέσει μοχλό τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας στην πόλη, με αύξηση της επισκεψιμότητας και ενίσχυση του εμπορικού και του τουριστικού τομέα, καθιστώντας την Πάτρα κόμβο προβολής του αγροδιατροφικού τομέα. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε ένα τέτοιο θεσμό συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην προβολή της ταυτότητας της τοπικής παραγωγής σε ευρύτερες αγορές.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΧΕΠΑΝ – Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης, ενός οργανισμού που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε πυλώνα ανάπτυξης για την Αχαΐα. Η ΑΧΕΠΑΝ λειτουργεί πλέον ως μηχανισμός ολοκληρωμένης στήριξης της επιχειρηματικότητας, συνδυάζοντας υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων, σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων, εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνατότητές της, επιτρέποντας την υλοποίηση περισσότερων προγραμμάτων, την προσέλκυση νέων έργων και τη στήριξη ακόμα περισσότερων επιχειρήσεων του νομού.

Η ΑΧΕΠΑΝ έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία, συμμετέχοντας σε προγράμματα που καλύπτουν την εκπαίδευση, την καινοτομία, τον τουρισμό, την αγροτική επιχειρηματικότητα και την κυκλική οικονομία. Μέσα από δράσεις όπως η δημιουργία Γραφείου Διαμεσολάβησης, η υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων και η ενίσχυση τοπικών προγραμμάτων, η εταιρεία παρέχει άμεσα εργαλεία και ευκαιρίες ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επόμενη φάση της, με την αύξηση του κεφαλαίου, την καθιστά έτοιμη να εντείνει την υποστήριξή της, να προωθήσει την εξωστρέφεια και να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη της Αχαΐας.

Συνολικά, η σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου Αχαΐας αναδεικνύει δύο στρατηγικά ζητήματα για την περιοχή. Την καθιέρωση ενός ισχυρού θεσμού για την προβολή των τοπικών προϊόντων και την ενίσχυση ενός αναπτυξιακού οργανισμού που λειτουργεί ως μοχλός επιχειρηματικής και οικονομικής προόδου. Η επιτυχία και των δύο πρωτοβουλιών αναμένεται να έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.

