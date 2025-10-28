28η Οκτωβρίου: Λαμπρός εορτασμός στα Καλάβρυτα παρουσία Κικίλια ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα συγκίνησης εορτάστηκε σ’ όλο τον Δήμο Καλαβρύτων η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου.

Οι εκδηλώσεις σε Καλάβρυτα, Κλειτορία, Δάφνη, Ψωφίδα, Σκεπαστό και Πάος ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης με δοξολογίες στους Ιερούς Ναούς, επιμνημόσυνες δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων στη μνήμη των ηρώων και ολοκληρώθηκαν με τις καθιερωμένες μαθητικές παρελάσεις.

Δείτε επίσης: Συγκίνηση από την παρέλαση στη Γαβαλού-Παρέλασε τυφλός μαθητής

Στα Καλάβρυτα, παρουσία του Εκπροσώπου της κυβέρνησης, Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμου.

Ακολούθησε η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την κυρία Αθανασία Αποστολοπούλου, εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη – Ελένη Χάμψα» και στη συνέχεια εψάλη Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Ηρώων.

Ακολούθησαν προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων ενώ στις 11 ξεκίνησε, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής, η παρέλαση μαθητριών και μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη – Ελένη Χάμψα», του Γυμνασίου, του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σε ανάρτηση του μετά το τέλος της παρέλασης ανέφερε: «Στα μαρτυρικά Καλάβρυτα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Συγκίνηση, περηφάνια και σεβασμός σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία μας. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά Ελλάδα».

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος σε δήλωση του επεσήμανε ότι «η 28η Οκτωβρίου συμβολίζει την ενότητα, την αποφασιστικότητα και την πίστη που χαρακτηρίζει τους Έλληνες στις δύσκολες στιγμές. Συμβολίζει την ομοψυχία όταν απειλούνται τα ιερά και τα όσια της πατρίδας, την δύναμη όταν στρατευόμαστε πίσω από συλλογικούς στόχους, κοινούς αγώνες και οράματα».

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης

Με λαμπρότητα και την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη τελέστηκε σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, ημέρα εορτής της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου, η Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαβρύτων.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία επί τη Εθνική Επετείω της 28ης Οκτωβρίου 1940, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, πλαισιουμένου από Κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως.

Την εορταστική αυτή ημέρα τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλειος Κικίλιας, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ανδρέας Φίλιας, η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας κ. Αικατερίνη Σολωμού, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Κανελλόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Παναγιώτης Βαρβιτσιώτης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου κ. Ευθύμιος Φλογεράς, ο Πρόεδρος της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης και Γραμματέας του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Δήμος Βαρβιτσιώτης, ο νέος Διοικητής του Νοσοκομείου Καλαβρύτων κ. Κωνσταντίνος Λοτσάρης, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και πλήθος πιστών, οι οποίοι συμμετείχαν με ευλάβεια και εθνική υπερηφάνεια στην πανηγυρική λατρευτική σύναξη.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, μετά το πέρας της Δοξολογίας, αφού καλωσόρισε με θερμά λόγια τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλειο Κικίλια στα μαρτυρικά Καλάβρυτα, απηύθυνε επίκαιρο και εμπνευσμένο λόγο, με αναφορά στα μηνύματα της ιστορικής Επετείου, τονίζοντας τη σημασία της ενότητος, της πίστεως και της φιλοπατρίας στη σύγχρονη Ελλάδα. Επίσης, ο Σεβασμιώτατος συνεχάρη τους νέους και τα παιδιά μας για τη συμμετοχή τους στις εορταστικές εκδηλώσεις, κάνοντας ειδική αναφορά στο παράδειγμα των μαθητών που παρέλασαν υπό βροχή στη Θεσσαλονίκη, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη τους για την Πατρίδα.

Ακολούθησε Τρισάγιο στο Ηρώο των Καλαβρύτων και αμέσως μετά η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση επί της οδού Αγίου Αλεξίου, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Καλαβρύτων.

Στη συνέχεια, παρετέθη επίσημη δεξίωση στο “Αρχοντικό της Παλαιολογίνας”, κατά την οποία αντηλλάγησαν αναμνηστικά δώρα: ο Σεβασμιώτατος προσέφερε στον Υπουργό ιερά εικόνα της Παναγίας Τρυπητής, ενώ ο Υπουργός ανταπέδωσε με αναμνηστικό δώρο εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Κατόπιν, παρετέθη επίσημο γεύμα στο Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο Καλαβρύτων προς τιμήν του Υπουργού, όπου ο Σεβασμιώτατος υποδέχθηκε επίσης τους Εκπροσώπους των Αρχών και όλους τους παρισταμένους επισήμους.

Κατά τη διάρκεια του επισήμου γεύματος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο Καλλιμανοπούλειο, το οποίο χαρακτηρίστηκε στολίδι των Καλαβρύτων, ιδρυμένο επί αρχιερατείας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Αμβροσίου, με την καθοριστική συμβολή του Μεγάλου Ευεργέτου των Καλαβρύτων, του εκ Καλλιφωνίου Καλαβρύτων κ. Γρηγορίου Καλλιμανόπουλου.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος και ο Δήμαρχος Καλαβρύτων απηύθυναν θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι τίμησαν την ιστορική Επέτειο του «ΟΧΙ», ενώ ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε ιδιαιτέρως τις ευχαριστίες του προς τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Καλαβρύτων, προς τους παρισταμένους Ιερείς, καθώς και προς το προσωπικό του εν λόγω Κέντρου.

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας εύχεται το παράδειγμα των προγόνων μας να εμπνέει διαρκώς το φρόνημα, την ομοψυχία και την αφοσίωσή μας στις διαχρονικές αξίες του Έθνους και της Πίστεώς μας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



