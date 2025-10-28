Συγκίνηση από την παρέλαση στη Γαβαλού-Παρέλασε τυφλός μαθητής

Ο Διευθυντής του Σχολείου, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη τον εν λόγω μαθητή, τους γονείς του, που είναι πάντα συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια

Συγκίνηση από την παρέλαση στη Γαβαλού-Παρέλασε τυφλός μαθητής
28 Οκτ. 2025 17:36
Pelop News

Στιγμές συγκίνησης και υπερηφάνειας έζησε η Γαβαλού του Αγρινίου σήμερα (28/10), καθώς σημαιοφόρος στη μαθητική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ήταν ο τυφλός μαθητής της Γ’ τάξης του Ημερήσιου Γυμνασίου του χωριού, Ιωάννης Παπαθανασίου.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, ο Διευθυντής του Σχολείου, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη τον εν λόγω μαθητή, τους γονείς του, που είναι πάντα συνοδοιπόροι, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης κκ. Φραγκούλη Αλεξάνδρα ΠΕ04.01 ΕΑΕ (Φυσικό) & Σαλάκου Νικολέτα ΠΕ02 ΕΑΕ (Φιλόλογο).

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια όμως θέλω να τα δώσω και στους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα στους μαθητές της τάξης του, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση.

Αποδείχθηκε έμπρακτα λοιπόν ότι η συμπερίληψη σαν μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης και προσπάθειας, απευθύνεται όχι μόνο στους μαθητές, αλλά σε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνία, πολιτεία).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:35 Κωνσταντοπούλου: Το μήνυμα της Ζωής για το νόημα του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου
19:29 Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα: Η Χαμάς αναβάλλει την παράδοση σορού ομήρου
19:22 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Και η Θεοδώρα Ρογδάκη στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
19:18 Ανοικτή Εκδήλωση από το ΚΕΚ Δάφνη
19:10 Τζαμάικα: Έρχεται ο τυφώνας «Μελίσα», τι λένε οι αρχές
19:07 Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» τίμησε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
19:03 Δήμος Ερυμάνθου: «Η απόφαση για το κλείσιμο καταστήματος ΕΛΤΑ προκαλεί αγανάκτηση»
19:00 Πρόστιμα ΚΟΚ: Οι δήμοι χάνουν πολύτιμους πόρους
18:53 Μ. Μπιτσάκου: «Παίρνω δύναμη φορώντας το σκουφάκι με το 10»
18:48 Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος στέκεται στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη
18:42 Δείτε για ποιο λόγο η Amazon θα κάνει 14.0000 απολύσεις
18:34 Ο Νετανιάχου διάταξε πλήγματα στη Γάζα, δείτε για ποιο λόγο
18:30 Ο Χρυσός συνεχίζει το «ράλι», εκτιμήσεις για τιμή ρεκόρ
18:22 Ο Ζελένσκι μιλά για συνάντηση ευρωπαίων για σχέδιο εκεχειρίας
18:18 Αίολος Αγυιάς: «Βγάλαμε δύσκολο πρόγραμμα, στόχος τώρα οι νίκες»
18:11 Καμπεράι στον Peloponnisos FM: «Καταγιστικοί στο Κιάτο, πρώτος στόχος η παραμονή»
18:04 Η Ματίνα Παγώνη εξήγησε την απόφαση της να μην κάνει παιδί
17:55 Σοκ στην Ιντερ-Ο Μαρτίνεθ σκότωσε 81χρονο σε τροχαίο
17:45 Με εντολή Τραμπ επιθέσεις σε πλοία που μετέφεραν ναρκωτικά ΒΙΝΤΕΟ
17:36 Συγκίνηση από την παρέλαση στη Γαβαλού-Παρέλασε τυφλός μαθητής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ