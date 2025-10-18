28η Οκτωβρίου: Tα Καλάβρυτα έχουν την τιμητική τους – Οι πληρότητες έχουν ξεπεράσει το 70%

Δέκα ημέρες πριν από την εορτή της 28ης Οκτωβρίου, όλα δείχνουν ότι και αυτή τη χρονιά τα Καλάβρυτα θα έχουν την τιμητική τους όσον αφορά στην επισκεψιμότητα, καθώς οι πληρότητες κινούνται ήδη σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων, τα καταλύματα της περιοχής καταγράφουν πληρότητες που φτάνουν το 70%, ενώ εκτιμάται ότι έως την εθνική εορτή θα αγγίξουν το 90%, με την ιστορική πόλη να αποτελεί και φέτος πόλο έλξης για χιλιάδες εκδρομείς.

Η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ενωσης Ξενοδόχων, Κώστα Δαφαλιά, ο οποίος ανέφερε: «Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τον κόσμο για κρατήσεις ενόψει της 28ης Οκτωβρίου και ήδη οι πληρότητες στην περιοχή κυμαίνονται στο 70%. Η φετινή αργία πέφτει Τρίτη, γεγονός που έχει δημιουργήσει δύο “κύματα” επισκεπτών: το ένα που σκοπεύει να έρθει Παρασκευή-Σάββατο και το άλλο από Κυριακή έως Τρίτη.

Επειδή, παραδοσιακά, υπάρχει πάντα ένα ποσοστό εκδρομέων που κάνει κρατήσεις την τελευταία στιγμή, εκτιμώ ότι η πληρότητα θα φτάσει στο 85%–90% μέχρι τις 28 Οκτωβρίου.

Ηδη, μάλιστα, έχει αρχίσει να εκδηλώνεται ενδιαφέρον και για την περίοδο των Χριστουγέννων, με ορισμένους επισκέπτες να έχουν προχωρήσει σε κρατήσεις, αν και, προς το παρόν, τα ποσοστά παραμένουν χαμηλά».

Ο κ. Δαφαλιάς δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε πάγια προβλήματα της περιοχής, τα οποία απαιτούν παρεμβάσεις από τη δημοτική αρχή, με κυριότερο το ζήτημα της στάθμευσης που θα κάνει πιο προσιτό τον προορισμό.

«Ενόψει της άφιξης του πρώτου κύματος εκδρομέων το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, θα πρέπει να δρομολογηθούν παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα πολιτών και επισκεπτών, όπως είναι το παρκινγκ» σχολίασε, προσθέτοντας: «Πρέπει να υπάρξουν άμεσες κινήσεις για τη δημιουργία νέων δημοτικών χώρων στάθμευσης, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα κυκλοφοριακού κομφούζιου».

ΡΩΤΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΤΡΑ

Αξιοσημείωτο είναι ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια μικρή κινητικότητα και στα ξενοδοχεία της Πάτρας, ενόψει του τριημέρου της εθνικής εορτής.

Αν και δεν γίνεται λόγος για υψηλές πληρότητες ή δυσκολία εύρεσης δωματίων, ξενοδόχοι της πόλης αναφέρουν ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από μια μικρή μερίδα επισκεπτών που θέλουν να μείνουν ένα βράδυ στην πόλη. Πιθανόν, πρόκειται για τουρίστες που επιθυμούν να συνδυάσουν τη διαμονή τους στα Καλάβρυτα με μια επίσκεψη στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

