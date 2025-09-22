30 χρόνια ΣΔΕΚΑ: Μια επετειακή βραδιά για τον αθλητισμό των ΑμεΑ στην Πάτρα

Με συγκίνηση και ισχυρά μηνύματα για τον αθλητισμό των ΑμεΑ, γιορτάστηκαν στην Αγορά Αργύρη τα 30 χρόνια του ΣΔΕΚΑ, σε μια εκδήλωση που ένωσε θρύλους του μπάσκετ, διαιτητές και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

30 χρόνια ΣΔΕΚΑ: Μια επετειακή βραδιά για τον αθλητισμό των ΑμεΑ στην Πάτρα
22 Σεπ. 2025 12:07
Pelop News

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ελλάδας Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδια (ΣΔΕΚΑ) συμπλήρωσε 30 χρόνια δράσης και το γιόρτασε με μια ξεχωριστή εκδήλωση στην Αγορά Αργύρη το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου σεμιναρίου διαιτητών, έδωσαν το «παρών» κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι διαιτητές, ενώ ξεχώρισε η παρουσία του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ, Κώστα Πετρόπουλου.

30 χρόνια ΣΔΕΚΑ: Μια επετειακή βραδιά για τον αθλητισμό των ΑμεΑ στην Πάτρα

Ανάμεσα στους τιμώμενους βρέθηκαν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος, καθώς και ιστορικά στελέχη του ΣΔΕΚΑ, στους οποίους απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες.

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη κοινωνική σημασία του αθλητισμού για τα Άτομα με Αναπηρία, αλλά και στην έλλειψη κατάλληλων αθλητικών υποδομών για ΑμεΑ στην Πάτρα. Τόνισε πως ο Δήμος θα συνεχίσει να διεκδικεί από το κράτος όσα έχει ανάγκη η πόλη στον τομέα αυτό, με βασική προτεραιότητα την κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου ΑμεΑ, που θα έχει μητροπολιτικό χαρακτήρα για ολόκληρη την περιοχή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
14:49 Ελεύθερη η 62χρονη από τη Βοιωτία: Νέα στοιχεία για τον συνεργό στη μακάβρια υπόθεση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ