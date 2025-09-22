30 χρόνια ΣΔΕΚΑ: Μια επετειακή βραδιά για τον αθλητισμό των ΑμεΑ στην Πάτρα

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Ελλάδας Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδια (ΣΔΕΚΑ) συμπλήρωσε 30 χρόνια δράσης και το γιόρτασε με μια ξεχωριστή εκδήλωση στην Αγορά Αργύρη το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο του καθιερωμένου ετήσιου σεμιναρίου διαιτητών, έδωσαν το «παρών» κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι διαιτητές, ενώ ξεχώρισε η παρουσία του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ, Κώστα Πετρόπουλου.

Ανάμεσα στους τιμώμενους βρέθηκαν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος, καθώς και ιστορικά στελέχη του ΣΔΕΚΑ, στους οποίους απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες.

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη κοινωνική σημασία του αθλητισμού για τα Άτομα με Αναπηρία, αλλά και στην έλλειψη κατάλληλων αθλητικών υποδομών για ΑμεΑ στην Πάτρα. Τόνισε πως ο Δήμος θα συνεχίσει να διεκδικεί από το κράτος όσα έχει ανάγκη η πόλη στον τομέα αυτό, με βασική προτεραιότητα την κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου ΑμεΑ, που θα έχει μητροπολιτικό χαρακτήρα για ολόκληρη την περιοχή.

