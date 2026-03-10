4ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας: Εκπτωση 50% στις μετακινήσεις των δρομέων

Οι λεπτομέρειες για τη χρήση της έκπτωσης θα αποσταλούν απευθείας στους εγγεγραμμένους δρομείς από τη διοργάνωση

10 Μαρ. 2026 18:10
Pelop News

Ο 4ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας προσελκύει κάθε χρόνο δρομείς από όλη την Ελλάδα, μετατρέποντας την πόλη σε σημαντικό σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και τις μεγάλες δρομικές διοργανώσεις.

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των συμμετεχόντων, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας στηρίζει τη διοργάνωση προσφέροντας έκπτωση 50% στα εισιτήρια μετακίνησης από και προς τις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Λαμία.

Η έκπτωση ισχύει για το διάστημα Πέμπτη 26 Μαρτίου έως Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και καλύπτει τη μετακίνηση από και προς την Πάτρα τόσο των δρομέων όσο και ενός συνοδού τους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία διευκολύνει σημαντικά τη μετακίνηση των αθλητών και ενισχύει την παρουσία δρομέων από όλη τη χώρα στον αγώνα της Πάτρας, συμβάλλοντας παράλληλα στην εξωστρέφεια και την προβολή της διοργάνωσης.

Οι λεπτομέρειες για τη χρήση της έκπτωσης θα αποσταλούν απευθείας στους εγγεγραμμένους δρομείς από τη διοργάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα και τις εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: patrashalfmarathon.gr.

