4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Μήνυμα για πολιτική αλλαγή» – Τι είπαν στην «Π» τρεις πατρινοί σύνεδροι

Με ιδιαίτερα δυναμική και πολυπληθή παρουσία στελεχών από την Πάτρα και ευρύτερα την Αχαΐα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της περιφέρειας στις εξελίξεις του Κινήματος. Πατρινοί και αχαιοί σύνεδροι έδωσαν ενεργό «παρών», μεταφέροντας τις θέσεις, τις αγωνίες, αλλά και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον πολιτικό διάλογο.

Στον απόηχο των εργασιών του Συνεδρίου, στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν τη δική τους εκτίμηση για το μήνυμά του.

Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Μοίραλης, τόνισε, μιλώντας στην εφημερίδα «Πελοπόννησος»: «Το Συνέδριο έστειλε το μήνυμα για πολιτική αλλαγή. Είμαστε μία φωνή δυνατή και καθαρή, προχωράμε ενωμένοι και αποφασισμένοι για τις εκλογές. Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε, μεγάλη συμμετοχή η Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του προέδρου την Παρασκευή ήταν πολύ δυνατή. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Και χθες Κυριακή εμφανίστηκε για μία ακόμα φορά ενωτικός προς όλες τις κατευθύνσεις».

Η πολιτευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Ολυμπία Λόη, σημείωσε: «Μέσα από το Συνέδριο βγαίνουμε αποφασισμένοι να δώσουμε τη μάχη και να κερδίσουμε. Η κοινωνική πλειοψηφία ζητάει πολιτική αλλαγή. Εχουμε περάσει 7 χρόνια χαμένων ευκαιριών για τη χώρα μας. Με σκάνδαλα, διαφθορά και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Είμαστε η λύση, απέναντι στο πρόβλημα που είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μαζί, για την Ελλάδα που αξίζουμε!».

Το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, Θανάσης Γιανναδάκης: «Χαρακτηριστικό του Συνεδρίου ήταν η μαζική συμμετοχή για την ανάδειξη των οργάνων, που ήταν πολύ υψηλή, καθώς ξεπέρασε το 90%. Επίσης ήταν πολύ θετικό, ότι έγιναν πολλές συζητήσεις για επί μέρους θεματικές του προγράμματος, όπως υγεία, εργασία κ.ά. Το πολύ θετικό ήταν ότι δεν υπήρχαν εντάσεις, οπότε το κόμμα δεν βγαίνει πληγωμένο. Πρέπει το Συνέδριο να γίνει η αφετηρία για να κάνουμε όχι βήματα, αλλά άλματα εμπρός. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρξει όχι μόνο ισχυρό πολιτικό πρόγραμμα, αλλά και επικοινωνία και αλληλεπίδραση αυτού, με τις κοινωνικές ομάδες και φορείς».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



