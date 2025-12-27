5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Τίμησαν τη μνήμη του, στον τελικό Προμηθέας και Ιωνικός

Γεμάτο το γήπεδο της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου την πρώτη ημέρα του 5ου Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης», το οποίο διοργανώνεται από την Ένωση στη μνήμη του αδικοχαμένου Νικόλα.

Ο Προμηθέας και ο Ιωνικός Αγρινίου νίκησαν στους δύο ημιτελικούς και προκρίθηκαν στον τελικό (19.00, 28/12/2025) ενώ Απόλλων και ΑΕ Γλαύκου Έσπερου θα παίξουν (17.00, 28/12/2025) σε αγώνα κατάταξης.

Τα στοιχεία από τους αγώνες της πρώτης ημέρας:

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 77 – 79.

Τα δεκάλεπτα: 26-27, 46-52 (ημιχ.), 71-59, 77-79.

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ (Φλωράτος): Ζάχαρης 21 (2), Χασμάν 15, Κόλλιας, Μάντζιος, Τρικόγιας Λ., Αγγελόπουλος 1, Τρικόγιας Αντ., Μοίραλης, Μαμμάσης, Δενδής 28 (5), Μωρίκης 9 (2), Παρασκευόπουλος 3 (1).

ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ(Καρέτσος): Περιβόλας 3 (1), Λανόπουλος, Κουρουμπλής 16, Τσιντζέλης, Καρέτσος 20 (3), Τσεντζέλης 6, Σουράβλιας 9, Μπαρούχας, Τσάκαλος 8, Πολύζος 17 (1).

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 65 – 75

Τα δεκάλεπτα: 13-24, 31-39 (ημιχ.), 45-58, 65-75.

ΑΠΟΛΛΩΝ (Καλλιγάς): Παγώνης 8, Σκούρας 10 (2), Τσαγγαράς 7 (1), Σγούρας 6, Νικολόπουλος 3, Μαντζούτσος 10, Λλέση, Μαντέλης 9 (1), Τσιρίνης 5 (1), Σινούρης 5, Βαλκανας 2, Καλλιγάς.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κακαφώνης): Γριτσώνης 11 (1), Κωσταρίδης 6, Νικολόπουλος 7, Παπαθεοδώρου 2, Αγγελετόπουλος, Μπίκης 8, Καρράς 12, Κουτρουμπάνος 5 (1), Χαλκιόπουλος 8 (1), Ψαθογιαννάκης 2, Κατσιγιαννης 14.

