5ο Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης»: Τίμησαν τη μνήμη του, στον τελικό Προμηθέας και Ιωνικός

Γεμάτο το γήπεδο, όλοι θυμήθηκαν τον αδικοχαμένο άσο της Ένωσης

27 Δεκ. 2025 22:03
Γεμάτο το γήπεδο της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου την πρώτη ημέρα του 5ου Τουρνουά «Νίκος Μοίραλης», το οποίο διοργανώνεται από την Ένωση στη μνήμη του αδικοχαμένου Νικόλα.

Ο Προμηθέας και ο Ιωνικός Αγρινίου νίκησαν στους δύο ημιτελικούς και προκρίθηκαν στον τελικό (19.00, 28/12/2025) ενώ Απόλλων και ΑΕ Γλαύκου Έσπερου θα παίξουν (17.00, 28/12/2025) σε αγώνα κατάταξης.

Τα στοιχεία από τους αγώνες της πρώτης ημέρας:

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 77 – 79.
Τα δεκάλεπτα: 26-27, 46-52 (ημιχ.), 71-59, 77-79.
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ (Φλωράτος): Ζάχαρης 21 (2), Χασμάν 15, Κόλλιας, Μάντζιος, Τρικόγιας Λ., Αγγελόπουλος 1, Τρικόγιας Αντ., Μοίραλης, Μαμμάσης, Δενδής 28 (5), Μωρίκης 9 (2), Παρασκευόπουλος 3 (1).
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ(Καρέτσος): Περιβόλας 3 (1), Λανόπουλος, Κουρουμπλής 16, Τσιντζέλης, Καρέτσος 20 (3), Τσεντζέλης 6, Σουράβλιας 9, Μπαρούχας, Τσάκαλος 8, Πολύζος 17 (1).

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 65 – 75
Τα δεκάλεπτα: 13-24, 31-39 (ημιχ.), 45-58, 65-75.
ΑΠΟΛΛΩΝ (Καλλιγάς): Παγώνης 8, Σκούρας 10 (2), Τσαγγαράς 7 (1), Σγούρας 6, Νικολόπουλος 3, Μαντζούτσος 10, Λλέση, Μαντέλης 9 (1), Τσιρίνης 5 (1), Σινούρης 5, Βαλκανας 2, Καλλιγάς.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κακαφώνης): Γριτσώνης 11 (1), Κωσταρίδης 6, Νικολόπουλος 7, Παπαθεοδώρου 2, Αγγελετόπουλος, Μπίκης 8, Καρράς 12, Κουτρουμπάνος 5 (1), Χαλκιόπουλος 8 (1), Ψαθογιαννάκης 2, Κατσιγιαννης 14.

