Σοκ στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, πέθανε 18χρονος τερματοφύλακας

Μεγάλος ο πόνος και βαρύ πένθος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης. Ο 18χρονος τερματοφύλακας της ΑΕ Ηρακλείου έχασε τη μάχη για τη ζωή του, έπειτα από σοβαρό τροχαίο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής -της ομάδας που ομάδα του αγωνίζεται στην Α’ ΕΠΣΑ- παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και κατέληξε το πρωί του Σαββάτου (27.12.2025).

Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, η ΑΕ Ηρακλείου εξέφρασε τη μεγάλη της θλίψη για το θάνατο του 18χρονου τερματοφύλακα της ομάδας, τονίζοντας: “Το ήθος σου, η αξιοπρέπεια σου αλλά και το χαμόγελό σου θα είναι πάντα οδηγός για όλους μας”.



Δεύτερη μέρα μετά τη Γέννηση του Θεανθρώπου και η ημερομηνία αυτή θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές όλων μας!

