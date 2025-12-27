Σοκ στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, πέθανε 18χρονος τερματοφύλακας

Εξέπνευσε ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης της ΑΕ Ηρακλείου

Σοκ στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, πέθανε 18χρονος τερματοφύλακας
27 Δεκ. 2025 20:12
Pelop News

Μεγάλος ο πόνος και βαρύ πένθος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, καθώς πέθανε ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης. Ο 18χρονος τερματοφύλακας της ΑΕ Ηρακλείου έχασε τη μάχη για τη ζωή του, έπειτα από σοβαρό τροχαίο.

Συγκλονιστικές στιγμές στο Άνφλιντ: Τα παιδιά του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τους παίκτες της Λίβερπουλ και της Γουλβς, ΒΙΝΤΕΟ

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής -της ομάδας που ομάδα του αγωνίζεται στην Α’ ΕΠΣΑ- παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και κατέληξε το πρωί του Σαββάτου (27.12.2025).
Με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, η ΑΕ Ηρακλείου εξέφρασε τη μεγάλη της θλίψη για το θάνατο του 18χρονου τερματοφύλακα της ομάδας, τονίζοντας: “Το ήθος σου, η αξιοπρέπεια σου αλλά και το χαμόγελό σου θα είναι πάντα οδηγός για όλους μας”.

“Δεύτερη μέρα μετά τη Γέννηση του Θεανθρώπου και η ημερομηνία αυτή θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές όλων μας!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 «Έφυγαν ουσιαστικά όπως… να πω, τους άρεσε;», ο επίλογος στην τραγωδία Βαρδούσια Φωκίδας
21:19 Καιρός: Αγριεύει για τα καλά!Απαιτείται μεγάλη προσοχή κυρίως σε τέσσερις περιοχές
21:07 Λάππα: Τραγωδία με δεύτερο νεκρό τον 30χρονο, που δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή
21:00 Οδηγός ΙΧ κυκλοφορούσε με πιστόλι στο κέντρο της Αθήνας
20:48 Το στοίχημα που έβαλαν Τζόλης και Καρέτσας μπροστά στην κάμερα, ΒΙΝΤΕΟ
20:36 Ιράν: «Βρισκόμαστε σε ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ευρώπης, θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα μας»
20:24 Οι Ρώσοι κατέρριψαν 111 ουκρανικά drones μέσα σε τρεις ώρες
20:12 Σοκ στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, πέθανε 18χρονος τερματοφύλακας
20:12 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση των λογαριασμών ενός ακόμη αγροτοσυνδικαλιστή, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Παρελθόν από την Παναχαϊκή 7 παίκτες!
19:47 Για το…ποδόσφαιρο πυροβόλησε θανάσιμα τη γυναίκα του, τραυμάτισε την κόρη του και αυτοκτόνησε!
19:35 Πάτρα: Μπλόκο και πάλι στην Περιμετρική, θα ανοίξει μία λωρίδα παραμονές Πρωτοχρονιάς
19:23 Το ταξίδι του Νετανιάχου στις ΗΠΑ και το ραντεβού με τον Τραμπ
19:11 Απόβαση στην Κρήτη από 630 μετανάστες σε διάστημα μόλις 24 ωρών!
18:59 Συγκλονιστικές στιγμές στο Άνφλιντ: Τα παιδιά του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα συνόδευσαν τους παίκτες της Λίβερπουλ και της Γουλβς, ΒΙΝΤΕΟ
18:47 Σεισμός 6,6 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ταϊβάν, ΒΙΝΤΕΟ
18:36 Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στη Γουατεμάλα έπειτα από πτώση λεωφορείου σε φαράγγι
18:24 Ιταλία: Συλλήψεις για οικονομική στήριξη της Χαμάς, είχαν συγκεντρώσει 7 εκατ. ευρώ!
18:12 Τότε επιστρέφει στη δράση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
18:00 Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»: Λείπει ειδικευμένο προσωπικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27-28/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ