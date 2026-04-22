62.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές στο Λίβανο

22 Απρ. 2026 18:50
Pelop News

Χιλιάδες είναι τα σπίτια που έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου των έξι εβδομάδων, δήλωσε σήμερα ένας Λιβανέζος αξιωματούχος.

«Σε σχεδόν 45 ημέρες (πολέμου), καταγράψαμε 21.700 σπίτια κατεστραμμένα και 40.500 με ζημιές», δήλωσε ο Σαντί Αμπντάλα, γενικός γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Επιστημονικών Ερευνών (CNRS) σε συνέντευξη Τύπου.

Μεταξύ 2ας Μαρτίου και της έναρξης της εκεχειρίας στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ πραγματοποίησε μαζικές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο.

Ταυτόχρονα, διεξάγει επιχειρήσεις κατεδάφισης σπιτιών με τη χρήση εκρηκτικών σε συνοριακές πόλεις που έχει καταλάβει στον νότο, εμποδίζοντας τους κατοίκους να επιστρέψουν, σύμφωνα με λιβανικές αρχές, μάρτυρες και εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου που ελήφθησαν από ισραηλινό έδαφος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του CNRS, «428 σπίτια καταστράφηκαν κατά τις πρώτες τρεις ημέρες» της εκεχειρίας.

Λίβανος: Τρεις νεκροί από αεροπορικές επιδρομές

Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα στις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν αύριο Πέμπτη με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, δήλωσε νωρίτερα σήμερα μια επίσημη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Χεζμπολάχ και Ισραήλ είχαν ήδη διεξάγει έναν καταστροφικό πόλεμο για περισσότερο από ένα χρόνο, ο οποίος έληξε τον Νοέμβριο του 2024 με κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, έπειτα το Ισραήλ συνέχισε να διεξάγει επιδρομές, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στη συνέντευξη Τύπου, η υπουργός Περιβάλλοντος Ταμάρα ελ-Ζέιν κατήγγειλε την «μαζική καταστροφή σε όλα τα επίπεδα» από το Ισραήλ από την έναρξη του προηγούμενου πολέμου.

Εκτίμησε ότι «περισσότερες από 220.000 οικιστικές μονάδες» έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή εν μέρει από το 2023.

Η ελ-Ζέιν τόνισε επίσης ότι στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, το Ισραήλ εργάζεται «για τον αφανισμό οικιστικών γειτονιών (…) ιστορικών χώρων, ακόμη και τόπων λατρείας, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιολογικών χώρων».

Κατήγγειλε επίσης μια «οικοκτονία» στον νότο, όπου δάση, γεωργικές εκτάσεις και υδάτινοι πόροι έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ σε αντίποινα για την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.

Το Ισραήλ απάντησε με μαζικές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες σκότωσαν περισσότερους από 2.300 ανθρώπους και εκτόπισαν πάνω από ένα εκατομμύριο, και με εισβολή στο νότιο τμήμα της χώρας.

