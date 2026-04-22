Λίβανος: Τρεις νεκροί από αεροπορικές επιδρομές

Η δεκαήμερη εκεχειρία, λήγει την Κυριακή και ανακοινώθηκε μετά από μια πρώτη συνάντηση στις 16 Απριλίου.

22 Απρ. 2026 17:38
Pelop News

Την ίδια ώρα  που Λίβανος και Ισραήλ  «τρέχουν» τις διπλωματικές προετοιμασίες για τις επικείμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον  τα φονικά πλήγματα των IDF δεν έχουν σταματήσει.

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ είναι ιδιαίτερα εύθραυστη και αυτό φαίνεται ότι οι συγκρούσεις – αν και μικρής κλίμακας – συνεχίζονται ειδικά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Πριν από αυτές τις ειρηνευτικές συζητήσεις, το Ισραήλ τόνισε ότι δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες» με τον Λίβανο, καλώντας τον να «συνεργαστεί» εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ισραήλ και Λίβανος πρόκειται να πραγματοποιήσουν έναν ακόμη γύρο συνομιλιών σε επίπεδο πρεσβευτών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Μια δεκαήμερη εκεχειρία, η οποία λήγει την Κυριακή, ανακοινώθηκε μετά από μια πρώτη συνάντηση στις 16 Απριλίου.

Ωστόσο, το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές του στον Λίβανο. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότο και ένας τρίτος στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

