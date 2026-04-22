Η Βρετανία υποδέχεται σήμερα και αύριο στρατιωτικούς επιτελείς από περισσότερες από 30 χώρες, σε μια διήμερη διάσκεψη που έχει στόχο να προχωρήσει ο σχεδιασμός για μια πολυεθνική αποστολή με αντικείμενο την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, η πρωτοβουλία προωθείται από κοινού με τη Γαλλία και φιλοδοξεί να μετατρέψει τη διπλωματική στήριξη σε συγκεκριμένο στρατιωτικό σχέδιο για την επόμενη ημέρα.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στο Permanent Joint Headquarters στο Νόρθγουντ του Λονδίνου και, όπως επισημαίνει το Λονδίνο, έχουν ως στόχο να προχωρήσει ο λεπτομερής σχεδιασμός για το εκ νέου άνοιγμα του στενού όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στην ατζέντα βρίσκονται ζητήματα όπως η ανάπτυξη δυνάμεων, τα διαθέσιμα στρατιωτικά μέσα, αλλά και η δομή διοίκησης και ελέγχου της αποστολής.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι ο στόχος των συνομιλιών είναι να μετατραπεί η διπλωματική συναίνεση σε ένα κοινό επιχειρησιακό σχέδιο που θα εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και θα στηρίζει μια πιο διαρκή κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Όπως είπε, υπάρχει η προσδοκία ότι μέσα σε αυτές τις δύο ημέρες μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί τις επαφές που έγιναν την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι, όπου συμμετείχαν περίπου 50 χώρες από την Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Εκεί είχε διαμορφωθεί το βασικό πολιτικό πλαίσιο για μια διεθνή προσπάθεια προστασίας της θαλάσσιας οδού, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να αναλαμβάνουν τον κεντρικό συντονισμό.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει ήδη ότι η Γαλλία και η Βρετανία θα ηγηθούν της αποστολής, ενώ και οι δύο πλευρές έχουν επιμείνει ότι πρόκειται για αποστολή αποκλειστικά αμυντικού χαρακτήρα. Η ανάπτυξή της, σύμφωνα με τη μέχρι τώρα γραμμή που έχει παρουσιαστεί, θα γίνει μόνο όταν διαμορφωθούν πιο σταθερές συνθήκες ειρήνης στην περιοχή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι στις επαφές αυτές δεν μετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρότι αποτελούν τα βασικά εμπόλεμα μέρη της κρίσης. Το Reuters σημειώνει ότι η πρωτοβουλία οργανώθηκε και ως απάντηση στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται διεθνή βοήθεια για το ζήτημα του Ορμούζ. Αυτό δίνει στη βρετανογαλλική προσπάθεια έναν πιο έντονο ευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του κόσμου, από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας. Γι’ αυτό και το σχέδιο που συζητείται στο Λονδίνο δεν αφορά μόνο στρατιωτικό συντονισμό, αλλά και τη σταθερότητα των αγορών, την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων και τη συνολική αποτροπή νέας αναταραχής σε μια περιοχή που παραμένει ιδιαίτερα εύφλεκτη.

