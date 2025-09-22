6o KINOFEST Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου στην Πάτρα

Το σημαντικότερο κινηματογραφικό γεγονός της Πάτρας, επιστρέφει κάθε Σεπτέμβριο για να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους από Ελλάδα και εξωτερικό, μια βιωματική εμπειρία σε έναν ιστορικό χώρο γεμάτο αναμνήσεις.

To μοναδικό γερμανόφωνο φεστιβάλ στην Ελλάδα επιστρέφει από τις 24 έως και τις 28 Σεπτεμβρίου στον υπέροχο χώρο του Castro Clauss στην Πάτρα.

Η ιστορική οινοποιεία μετατρέπεται σε θερινό σινεμά, προσφέροντας στους επισκέπτες δωρεάν προβολές γερμανόφωνων ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους πολλές από τις οποίες παρουσιάζονται σε ελληνική πρεμιέρα.

Το KinoFest – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου ξεκινά σε λίγες μέρες στην Πάτρα, ενώ το χειμώνα, θα ταξιδέψει στην Αθήνα. Τον Δεκέμβριο, στην Πάτρα θα διεξαχθεί το παιδικό Kinder KinoFest.

Το Φεστιβάλ δίνει μια μοναδική ευκαιρία στο ελληνικό και διεθνή κοινό να παρακολουθήσει στην μεγάλη οθόνη τις καλύτερες νέες ταινίες του σύγχρονου γερμανόφωνου κινηματογράφου.

Η 6η διοργάνωση θα προβάλλει περισσότερες από 42 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation και παιδικές. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει 14 μεγάλου μήκους και 28 μικρού μήκους ταινίες, κάτω από τον νυχτερινό ουρανό και με ένα ποτήρι υπέροχο κρασί στο χέρι. Παρόντες θα είναι συντελεστές ταινιών από διάφορες χώρες –ανάμεσά τους και η σκηνοθέτριας της διαγωνιζόμενης μεγάλου μήκους ταινίας Marianna Trench.

Στο φετινό διαγωνιστικό τμήμα συμμετέχουν 9 ταινίες, όλες ελληνικές πρεμιέρες, από Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και Λουξεμβούργο.

Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι: Σοφία Σταυριανίδου (διευθύντρια Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Βερολίνου), Χάρα Μάτα Γιαννάτου (ηθοποιός) και Ingo Starz (επιμελητής), οι οποίοι θα απονείμουν το βραβείο καλύτερης ταινίας. Ταυτόχρονα, οι θεατές θα έχουν την δυνατότητα να ψηφίζουν για το βραβείο κοινού της διοργάνωσης –και μάλιστα για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με QR code την ώρα της προβολής στη μεγάλη οθόνη.

Η φετινή θεματική του φεστιβάλ είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, και οι ταινίες του καταπιάνονται με μερικά πολύ ενδιαφέροντα θέματα όπως: η πολιτική ορθότητα σήμερα στην κωμωδία Old White Man, ο εθισμός στα ναρκωτικά -και μάλιστα στην διάρκεια της εγκυμοσύνης στο Vena, η ανισότητα και η αδικία στην πατριαρχική κοινωνία του 1900 με άξονα τη δίκη μιας νεαρής γυναίκας στο Friedas Case και η εκρηκτική σχέση δύο διαφορετικών μεταξύ τους αδερφών στο Fresh.

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις μεγάλου μήκους ταινίες που διαγωνίζονται στο 6ο Kinofest:

https://kinofest.gr/el/tainies-megalou-mikous/

Kι εδώ για τις μικρού μήκους ταινίες του προγράμματος:

https://kinofest.gr/el/tainies-mikrou-mikous/

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, παρουσία του πρέσβη της Γερμανίας κυρίου Kindl, του πρέσβη της Ελβετίας κυρίου Estermann, και της προξένου της Αυστρίας Αθήνα κυρίας Harreither.

Θα προβληθεί η γερμανική ταινία Persona non grata του Αntonin Svoboda μία ιστορία απελευθέρωσης, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, με ηρωίδα μία πρώην αθλήτρια του σκι, η οποία στον απόηχο του κινήματος #MeToo, αποφασίζει να δώσει μια αποκαλυπτική συνέντευξη για την εποχή που ήταν νεαρή επαγγελματίας αθλήτρια του σκι, προκαλώντας μια τεράστια «χιονοστιβάδα» αντιδράσεων στα ΜΜΕ. Σε αυτή την πολύ προσωπική μαρτυρία καταγράφει τα τερατώδη συστήματα εξουσίας που επικρατούσαν τότε στη διοίκηση, αποκαλύπτοντας την κακοποίηση μεταξύ συναθλητών και προπονητών.

Το 6ο Kinofest απτελεί μία διοργάνωση της ABCinema σε συνδιοργάνωση με το Goethe Zentrum Patras και την Kinart. Πραγματοποιείται με την υποστήριξη των πρεσβειών Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας και Λουξεμβούργου καθώς και με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Film Office Δυτικής Ελλάδας και της German Films.

Ο φετινός Χρυσός Χορηγός της διοργάνωσης είναι η Klett Hellas και μεγάλος Υποστηρικτής ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ).

Στις παράλληλες δράσεις του, το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει:

11 παιδικές ταινίες και τα παιδικά εκπαιδευτικά εργαστήρια από το καλλιτεχνικό εργαστήριο Ονείρου Δράσεις και το Goethe-Zentrum Patras.

Θεατρικό εργαστήριο με την Πηνελόπη Φλουρή

Έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο «Beyond Destruction – Ιστορίες από τον Έβρο, τη Θεσσαλία, τη Ρόδο» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ (Γραφείο Θεσσαλονίκης)

Ημερίδα/συζήτηση με θέμα «Πόλεις και περιαστικά δάση: O ρόλος των κοινοτήτων στην πρόληψη πυρκαγιών» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ (Γραφείο Θεσσαλονίκης)

και, για πρώτη φορά, ένα διήμερο industry event με τίτλο: Bridging Cultures: Cinema Across Borders. Στόχος του είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών διασυνδέσεων μεταξύ ελλήνων και γερμανόφωνων επαγγελματιών του κινηματογράφου, η ενθάρρυνση συνεργειών, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η προώθηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως εναλλακτικού προορισμού για γυρίσματα και συμπαραγωγές.

Προκειμένου να διευκολύνει τη μετάβαση του κοινού στις προβολές, το φεστιβάλ έχει εξασφαλίσει καθημερινή δωρεάν μετακίνηση από και προς την Achaia Clauss με αφετηρία το κέντρο της Πάτρας (πληροφορίες στο kinofest.gr και στο infopoint του Φεστιβάλ στην πλατεία Αγίου Γεωργίου).

ΤΟ ΚΙΝOFEST

To KinoFest ξεκίνησε ως μια σκέψη να μετατραπεί για λίγες μέρες σε κινηματογραφικό κέντρο ένας μαγευτικός χώρος, ο χώρος του Castro Clauss: το παλαιότερο οινοποιείο της Ελλάδας. Να δοθεί μια εναλλακτική χρήση, αυτή του κινηματογράφου, σε έναν τόπο ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μια παραδοσιακή πολιτιστική δραστηριότητα: αυτήν της τέχνης του κρασιού.

Ωστόσο ως ένδειξη σεβασμού στις ρίζες του τοπόσημου αυτού, αποφασίστηκε το Φεστιβάλ να είναι γερμανόφωνο προς τιμήν (και στη γλώσσα) του Βαυαρού ιδρυτή του, Γουστάβου Κλάους που πριν 164 χρόνια ίδρυσε την Achaia Clauss.

Έτσι, για λίγες μέρες, θα στηθεί ένα θερινό open air φεστιβάλ, στο πλαίσιο του οποίου θα προβάλλονται γερμανόφωνες ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους τελευταίας παραγωγής από Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και Λουξεμβούργο σε συνδιοργάνωση με το Goethe–Zentrum Patras και με την πολύτιμη υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα, της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και της Πρεσβείας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Αθήνα.

To KinoFest – Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου ιδρύθηκε από την ABCinema σε συνεργασία με το Goethe–Zentrum Patras με σκοπό να αναδείξει τις καλύτερες γερμανόφωνες ταινίες και να προωθήσει την γερμανόφωνη οπτικοακουστική δημιουργία στην Ελλάδα.

Η ABCinema Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με έδρα την Πάτρα έχει ως ιδρυτικό σκοπό την διάδοση της κινηματογραφικής τέχνης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Από το 2019 έως σήμερα περισσότεροι από 8.500 θεατές στην Πάτρα και σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν απολαύσει εικόνες από το Castro Clauss και τις γερμανόφωνες ταινίες που προβάλλονται στο Φεστιβάλ.

Όλες οι εκδηλώσεις και οι προβολές του KinoFest Φεστιβάλ Γερμανόφωνου Κινηματογράφου είναι δωρεάν για το κοινό συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια του θεσμού και στην ανάδειξη της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας ως τουριστικών προορισμών και προωθώντας τις αρχές της πολιτιστικής διπλωματίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα kinofest.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



