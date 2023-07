7 φορές που η Margot Robbie αντέγραψε τη… Barbie

Μετράμε αντίστροφα μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουλίου, οπότε και θα «ανοίξει» στις σκοτεινές αίθουσες η πολύ-αναμενόμενη ταινία της «Barbie» με πρωταγωνιστές τη Margot Robbie, τον Ryan Gosling και ένα τεράστιο και εντυπωσιακό cast ηθοποιών που θα λατρέψουμε on screen.

Η Barbie ήταν, είναι και θα παραμείνει ένα τεράστιο κομμάτι της pop κουλτούρας, ειδικότερα εφόσον πλέον, βασίζεται σε περισσότερο inclusivity και στα δεδομένα της νέας εποχής που δεν προωθούν μόνο την τοξική πλευρά της εικόνας και του στιλ.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που έχει οδηγήσει προς την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας, η οποία βασίζεται στη λατρεμένη κούκλα της Mattel, το πρόμο έχει υπάρξει iconic από κάθε άποψη.

Ξεκινώντας από το πόσο viral είχαν γίνει οι αφίσες της ταινίας μέχρι το γεμάτο stars album που θα αποτελέσει soundtrack της «Barbie», μέχρι φυσικά τις στιλιστικές επιλογές και εμφανίσεις στο red carpet της Margot Robbie και όλων των συντελεστών.

Θα σταθώ όμως, λίγο παραπάνω στη Margot.

Το στιλ της Barbie στην πραγματική ζωή

Εάν είχες την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αποκτήσεις Barbie στα παιδικά σου χρόνια, μπορεί να είχε περάσει από το μυαλό σου η σκέψη «πώς θα ήταν η Barbie, τα ρούχα, το αυτοκίνητο και το σπίτι της στην πραγματική ζωή;» και ένα κομμάτι αυτής της ερώτησης βρίσκει επιτέλους απάντηση.

Γιατί το fashion της Barbie ήρθε στην πραγματική ζωή, με τη Margot Robbie να «αντιγράφει» διάσημα looks της κούκλας, φέρνοντάς τα στο red carpet, σε promo events, σε συνεντεύξεις, γενικότερα σε κάθε περίσταση και περίπτωση, όπου θα εμφανιζόταν και θα μιλούσε μέσα στον μικρόκοσμο της Barbie.

Από Valentino πουά μέχρι παιχνιδιάρικο Prada look, vintage Chanel και Schiaparelli Haute Couture, η Margot είναι η Barbie και γεννήθηκε, για να υποδυθεί αυτόν τον ρόλο!

7 φορές που η Margot Robbie αντέγραψε το στιλ της Barbie

Ας κάνουμε μία βουτιά στο Barbiecore!

Solo in the spotlight Barbie

Totally Hair Barbie

1992 Barbie

Sparkling pink Barbie

Day to night Barbie

1959 Barbie

2015 Barbie

Come on, Barbie, let’s go party!