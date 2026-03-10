71 μετάλλια για τη ΝΕΠ στο Εαρινό Κύπελλο κολύμβησης

Χαμόγελα για τους αθλητές και της αθλήτριες της Ντεϊάνα Γεωργάκα
10 Μαρ. 2026 9:11
Εξαιρετική για πολλοστή φορά η παρουσία του κολυμβητικού τμήματος της ΝΕΠ στο Εαρινό Κύπελλο Κολύμβησης Προαγωνιστικών Κατηγοριών και στους Εαρινούς αγώνες Μίνι Κατηγοριών που διεξήχθησαν το Σάββατο 7 Μαρτίου στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» στην Πάτρα.
Τα παιδιά έδειξαν και πάλι τον καλό τους εαυτό κατεβάζοντας τους χρόνους τους, διασκεδάζοντας με τους συναθλητές-τριές τους κι επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους με την κατάκτηση συνολικά 71 μεταλλίων (51 στην Προαγωνιστική Κατηγορία και 20 στη Μίνι)! Αναλυτικά στη Μίνι κατηγορία κατακτήθηκαν 13 χρυσά, 4 αργυρά και 3 χάλκινα μετάλλια, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά τη δύναμη της ΝΕΠ στις υποδομές. Εξίσου εντυπωσιακή και η παρουσία της Προαγωνιστικής Κατηγορίας με 20 χρυσά, 20 αργυρά και 11 χάλκινα μετάλλια, κρατώντας πάντα ψηλά την ομάδα στην Περιφέρειά μας και όχι μόνο.

Το σπουδαιότερο όλων, όμως, είναι το οικογενειακό κι ευχάριστο κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, κάνοντας όλα τα παιδιά μας χαρούμενα κι ευτυχισμένα που είναι μέλη της και αυτό αποτυπώνεται τόσο στους αγώνες, όσο και στις προπονήσεις. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος και στους προπονητές τους, Δημήτρη Καραγιάννη (Προαγωνιστική) και Ντεϊάνα Γεωργακά (Μίνι)!

