Α’ Κατηγορία: Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας οι διαιτητές στα play offs

Η ΕΠΣ Αχαΐας και η Επιτροπή Διαιτησίας εφάρμοσαν την απόφασή τους και μένει να δούμε για πόσο θα διαρκέσει

06 Μαρ. 2026 11:07
Pelop News

Οπως αναμενόταν, και στα τέσσερα παιχνίδια των play offs της 4ης αγωνιστικής της Α’ Κατηγορίας, ορίστηκαν διαιτητές εκτός ΕΠΣ Αχαΐας, όπως είχε προαναγγείλει η Ενωση και η Επιτροπή Διαιτησίας. Συνοπτικά:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3

PLAY OFFS

Γηπ. Προσφυγικών, 18.30: Πάτραι – Πήγασος, Εκτός ΣΔΠΑ.

Γηπ. Προαστείου, 19.00: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Ατρόμητος Πατρών, Εκτός ΣΔΠΑ.

PLAY OUTS

Γηπ. Σαραβαλίου, 15.30: Αχαιός – Αιγείρα/Ακράτα, Σταθόπουλος.

Γηπ. Βραχνεΐκων, 15.30: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Απόλλων Εγλυκάδας, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Προαστείου, 15.30: Νίκη Προαστείου – Αστέρας Τέμενης, Κορδάλη.

Γηπ. Νιφορεΐκων, 15.30: Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Μιντιλογλίου, Βαβαρούτας.

Γηπ. Αγυιάς, 15.30: Ηρακλής Πατρών – Διαγόρας Βραχνεΐκων, Τσάκης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3

PLAY OFFS

Γηπ. Κ. Αχαΐας, 15.30: Αχαϊκή – Πανμοβριακός, Εκτός ΣΔΠΑ.

PLAY OUTS

Γηπ. Ροιτίκων, 15.30: Δόξα Παραλίας – Ζαβλάνι, Φωτείνης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3

PLAY OFFS

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Εθνικός Πατρών, Εκτός ΣΔΠΑ.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.30: Φαραϊκός – Σταροχώρι, Παπαχρήστος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Πλαστήρα, 15.30: ΑΕ Αιγίου – Θύελλα Αιγίου, Φωτείνης.

Γηπ. Ρίου, 15.30: Αίας Πατρών – Αστέρας Λεοντίου, Μαρδάς.

Γηπ. Καλαβρύτων, 18.30: Καλάβρυτα – Αετός Ρίου, Βαβίλης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.30: Δάφνη Πατρών – Ικαρος Λακκόπετρας, Μαρδάς.

Γηπ. Κρίνου, 15.30: Κρίνος – Παναχαϊκός, Γκαβός.

Γηπ. Λιμνοχωρίου, 15.30: Λιμνοχώρι – ΑΟ Τριταίας, Τσάκης.

Γηπ. Ισώματος, 15.30: Πείρος Ισώματος – Εθνικός Σαγεΐκων, Σπηλιόπουλος.

Γηπ. Σαραβαλίου, 18.30: Δίας Σαραβαλίου – Πυρσός Πατρών, Παπαδής.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Παναθηναϊκός Πατρών – Αναγέννηση Πατρών, Ταξιάρχης.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Σαραβαλίου, 15.30: Πάτρα 2005 – Αρόη, Παλαιολόγος.

Γηπ. Αγυιάς, 15.30: Πανιώνιος/Αχιλλέας – Δαβουρλής, Μερμήγκας.

Γηπ. Προσφυγικών, 15.30: Ολυμπιακός Πατρών – Αργυρά, Βελιού.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.30: Ατρόμητος Πατρών Β – Πετεινοί, Κοσμόπουλος.

Γηπ. Atlas Arena, 15.30: Άτλας – Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου, Κωνστανταρόπουλος.

Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Ικαρος Πετρωτού – ΠΑΟΚ Πάτρας, Μερμήγκας.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Ψηλαλώνια – Αναγέννηση Σκιαδά, Πολυγενής.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Προσφυγικών, 15.30: Εθνικός Β – Αρόη, Ταξιάρχης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Σαραβαλίου, 12.00: ΑΕΚ Πατρών – Πάτραι Β, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Πλαστήρα, 15.30: ΑΟ Αιγίου 2019 – Αίολος Αγυιάς, Παπαχρήστος.

Γηπ. Ροδιάς, 15.30: Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου – Φλόγα Ρόδιας, δεν έχει οριστεί.

Γηπ. Αγυιάς, 18.30: Αυτόνομη – Φοίνικας Αγυιάς, Βαβίλης.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3

Γηπ. Αιγίου, 15.00: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή, Βαβαρούτας.

