Α’ Κατηγορία: Εκτός ΕΠΣ Αχαΐας οι διαιτητές στα play offs

Οπως αναμενόταν, και στα τέσσερα παιχνίδια των play offs της 4ης αγωνιστικής της Α’ Κατηγορίας, ορίστηκαν διαιτητές εκτός ΕΠΣ Αχαΐας, όπως είχε προαναγγείλει η Ενωση και η Επιτροπή Διαιτησίας. Συνοπτικά:

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3

PLAY OFFS

Γηπ. Προσφυγικών, 18.30: Πάτραι – Πήγασος, Εκτός ΣΔΠΑ.

Γηπ. Προαστείου, 19.00: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Ατρόμητος Πατρών, Εκτός ΣΔΠΑ.

PLAY OUTS

Γηπ. Σαραβαλίου, 15.30: Αχαιός – Αιγείρα/Ακράτα, Σταθόπουλος.

Γηπ. Βραχνεΐκων, 15.30: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Απόλλων Εγλυκάδας, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Προαστείου, 15.30: Νίκη Προαστείου – Αστέρας Τέμενης, Κορδάλη.

Γηπ. Νιφορεΐκων, 15.30: Δόξα Νιφορεΐκων – Αστέρας Μιντιλογλίου, Βαβαρούτας.

Γηπ. Αγυιάς, 15.30: Ηρακλής Πατρών – Διαγόρας Βραχνεΐκων, Τσάκης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3

PLAY OFFS

Γηπ. Κ. Αχαΐας, 15.30: Αχαϊκή – Πανμοβριακός, Εκτός ΣΔΠΑ.

PLAY OUTS

Γηπ. Ροιτίκων, 15.30: Δόξα Παραλίας – Ζαβλάνι, Φωτείνης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3

PLAY OFFS

Γηπ. Προσφυγικών, 18.00: Αρης Πατρών – Εθνικός Πατρών, Εκτός ΣΔΠΑ.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 15.30: Φαραϊκός – Σταροχώρι, Παπαχρήστος.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Πλαστήρα, 15.30: ΑΕ Αιγίου – Θύελλα Αιγίου, Φωτείνης.

Γηπ. Ρίου, 15.30: Αίας Πατρών – Αστέρας Λεοντίου, Μαρδάς.

Γηπ. Καλαβρύτων, 18.30: Καλάβρυτα – Αετός Ρίου, Βαβίλης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.30: Δάφνη Πατρών – Ικαρος Λακκόπετρας, Μαρδάς.

Γηπ. Κρίνου, 15.30: Κρίνος – Παναχαϊκός, Γκαβός.

Γηπ. Λιμνοχωρίου, 15.30: Λιμνοχώρι – ΑΟ Τριταίας, Τσάκης.

Γηπ. Ισώματος, 15.30: Πείρος Ισώματος – Εθνικός Σαγεΐκων, Σπηλιόπουλος.

Γηπ. Σαραβαλίου, 18.30: Δίας Σαραβαλίου – Πυρσός Πατρών, Παπαδής.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Παναθηναϊκός Πατρών – Αναγέννηση Πατρών, Ταξιάρχης.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Σαραβαλίου, 15.30: Πάτρα 2005 – Αρόη, Παλαιολόγος.

Γηπ. Αγυιάς, 15.30: Πανιώνιος/Αχιλλέας – Δαβουρλής, Μερμήγκας.

Γηπ. Προσφυγικών, 15.30: Ολυμπιακός Πατρών – Αργυρά, Βελιού.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 15.30: Ατρόμητος Πατρών Β – Πετεινοί, Κοσμόπουλος.

Γηπ. Atlas Arena, 15.30: Άτλας – Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου, Κωνστανταρόπουλος.

Γηπ. Σαραβαλίου, 18.00: Ικαρος Πετρωτού – ΠΑΟΚ Πάτρας, Μερμήγκας.

Γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 19.00: Ψηλαλώνια – Αναγέννηση Σκιαδά, Πολυγενής.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Προσφυγικών, 15.30: Εθνικός Β – Αρόη, Ταξιάρχης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Γηπ. Σαραβαλίου, 12.00: ΑΕΚ Πατρών – Πάτραι Β, Κωσταγιάννης.

Γηπ. Πλαστήρα, 15.30: ΑΟ Αιγίου 2019 – Αίολος Αγυιάς, Παπαχρήστος.

Γηπ. Ροδιάς, 15.30: Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου – Φλόγα Ρόδιας, δεν έχει οριστεί.

Γηπ. Αγυιάς, 18.30: Αυτόνομη – Φοίνικας Αγυιάς, Βαβίλης.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3

Γηπ. Αιγίου, 15.00: Παναιγιάλειος – Παναχαϊκή, Βαβαρούτας.

